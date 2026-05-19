あっ、そのタブ、まとめておきますね！

みたいに整理整頓してくれる。Safariに「察してくれる機能」が追加されるかもしれません。

Bloombergのマーク・ガーマン記者は、macOS 27ではSafariタブを自動でグループ化するオプションが用意されると予想しています。

これはAIを活用した新機能。現在のSafariはユーザーがタブをグループ化して管理できますが（使っている人はあまり見たことありません。僕は使ってるけど）、このグループ化をAIに任せられるわけですね。

ちゃんとAIでタブの内容を見定めてグループ化してくれるなら、結構便利では？ タブを開きすぎてもうどのタブがどこにあるのかさっぱりわからん！みたいなSafariを使っている人の希望となるかも！

…ん？ まてよ？ あのタブどこ行った？となる可能性も…？ うーん、ちょっと好き嫌いは分かれるかも。

まぁ、強制ってわけじゃないらしいので、本当に実装されたらまずは試してみてみるのがよさそうですねー。

補足：今でも使える「開いたまま使ってないタブを自動で閉じる」設定

Image: 小暮ひさのり

ちなみに、現在のSafariにもタブの整理機能があります。

まぁ、整理と言っても一定期間開いていないタブを自動で閉じるというもの。どうせ使ってないから閉じときますよ、くらいの気遣いですね。

iPhoneの場合は、「設定」→「アプリ」→「Safari」→「タブを閉じる」から期間を設定しておきましょう（macOSではSafariのメニューバーから「設定」→「タブ」からアクセス）。

これで指定した期間が過ぎると、問答無用でタブを閉じてくれます。すっきり！

Source: MacRumors, Bloomberg