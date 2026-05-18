人生から無駄を削り続けた男の末路!!無駄な時間をスキップするアプリが壊していく選択と後悔…!?【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
昔から漫画を描くことが好きなあらふじぺす( @rps0423_oekaki )さんは、X(旧Twitter) などを中心に漫画を公開している。
2023年9月には「タイムパフォーマンスを極めた人の話」を投稿。主人公の男性がTIMESKIPというスマホのアプリを使い、無駄な時間をどんどんスキップして効率のよい人生を送るというエピソードだ。ユーモアのあるストーリーが魅力的で、今後の展開から目が離せない！本作が誕生したきっかけや苦労された点などについて、あらふじぺすさんにインタビューした。
「『世にも奇妙な物語』シリーズが好きなので、そのなかにあっても違和感のない作品を描きたいと思った」。そう語るのは、本作「タイムパフォーマンスを極めた人の話」を手掛けたあらふじぺすさんだ。
普段から、「これができたらいいな」「でも実際はこういう弊害があるだろうな」といった発想でアイデアを広げているというあらふじぺすさん。本作も、「人生長すぎるなぁ…スキップできたらいいのになぁ…」という着想から生まれたそうだ。また、「このシーンを描きたい！」という思いも、制作のきっかけになったと明かしてくれた。
制作のなかで苦労した点については、「後半のネタバラシの部分です」と振り返る。説明しすぎると不自然になり、逆に省きすぎると読後感を損なってしまうため、細かな調整を重ねたという。その結果、「頂くコメントを見る限り、本作は多分きっとおおよそ大丈夫そうです！」と手応えを感じている様子だ。
無駄を徹底して排除する主人公の大我。しかし、あらふじぺすさんは「無駄な時間の方が人生の重要な部分だと感じるので不要とするのは惜しい」と話す。物語の結論についても、「最初に大我に向けられた愛希の言葉だと思っています」と語る。そのため、大我とは「仲良くなれなさそうです…」と苦笑する。
最後に、あらふじぺすさんは「読み切りをたくさん描いていくので、読んで頂けるとうれしいです！」と読者へメッセージを残してくれた。なお、大我のスマホからアプリが消えた理由については、「あそこでアプリの使用をやめていれば…と思われるシーンがあります」とのこと。その真相が気になる方は、ぜひ本作をチェックしてみてほしい！
取材協力：あらふじぺす(@rps0423_oekaki)
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