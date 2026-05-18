Screenshot: Google Gemini

これって、数学の先生がAIで自分の授業の動画生成して答え合わせしちゃうやつ？

Google I/O 2026開幕まで残り2日。AIモデル「Gemini」の新動向に注目が集まるなか、一部のProユーザにこんな謎のメッセージがポップアップする現象が起こっています。

Gemini Omniで作成しよう。Omniは新しい動画生成モデル。動画をリミックスして、チャットで直接編集。テンプレ使ったり、いろいろ楽しもう

スクショをRedditに投稿したのはZacatac_391さん。「数学の難問を解く教授の動画を生成してもらったらいいよ」ってコメントがついて、さっそく次のプロンプトを打ちこんでみたら、あっという間にできあがって、あまりの完成度に驚いています。

A professor writes out a mathematical proof for trigonometric identities on a traditional chalkboard, explaining the step he is currently on in the equation.（黒板に三角恒等式の証明を書きながら解き方を解説する教授）

できあがった動画はここ。

勢いづいて「海辺のレストランでスパゲッティを食べるウィル・スミス似の人」の動画も生成したんですけど、そちらもなかなかのもの。「音声のクオリティは今の動画生成AIのVeoより段違いに上。BGMまでついて高級レストランの雰囲気も出ている」とZacatec_391さんは評しています。

まあ、動画2本生成しただけでProユーザーに与えられた1日の容量の86％を使い切っちゃって、そんなこんなするうちZacatac_391さんの画面からOmniの文言はあっという間に消えちゃったみたいですけどね。同じプロンプトをByteDanceのSeedance 2に流し込んでできた動画と比べてみるのも面白いかな。

Omniは動画のみならず音声・テキストまで包括するGeminiの新機能との噂もあり、今あるVeo 3に代わるものなのか、それともVeo 3を含むものなのかが気になるところ。

I/Oの基調講演は米時間19日（日本時間：5月20日午前2時）スタート。

Sources: Zacatac_391 / Reddit