【ファミマ】「ヨッシーとフカシギの図鑑」キャンペーン開始! 対象商品購入でヨッシーの豆皿がもらえる - グッズや一番くじも発売
ファミリーマートは5月19日、任天堂のNintendo Switch2ソフト「ヨッシーとフカシギの図鑑」のキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。
「ヨッシーとフカシギの図鑑」キャンペーン
○オリジナルデザインのヨッシーの豆皿がもらえる
期間中、対象商品を2品購入ごとに、さまざまな表情の色違いのヨッシーがデザインされた豆皿4種のうち、いずれか1個がもらえる。期間は5月19日AM10:00〜6月1日まで。景品が無くなり次第終了となる。
オリジナル豆皿(全4種)※画像はイメージ
○ファミペイでぬいぐるみのセットなどが当たる
期間中、「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。スタンプを5個ためてコースを選んで応募すると、抽選で「ぬいぐるみ8色セット」や、立体パズル「クムクムパズル8色セット」が合計40名に当たる。キャンペーン期間は5月19日〜6月1日、応募期間は5月19日〜6月5日まで。
「ぬいぐるみ8色セット」※画像はイメージ
「クムクムパズル8色セット」※画像はイメージ
○「おやすみヨッシーのぬいぐるみ」が当たるキャンペーン
期間中、ヨッシーとフカシギの図鑑のダウンロードカード(6,980円)を購入し、特設サイトで応募すると、抽選で150名に「おやすみヨッシーのぬいぐるみ ピンク」が当たる。キャンペーン期間は4月28日〜6月1日、応募期限は6月2日23:59まで。
おやすみヨッシーのぬいぐるみ ピンク
○「ヨッシー」グッズも販売
様々な形をしたパズルピースを組み合わせていく立体パズル「クムクムパズル ヨッシー」(各2,090円)や、ヨッシーのマスコット入り「バスボール」(528円)、ふわふわな手触りのぬいぐるみ「スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION」(各1,980円)など、ヨッシーの様々なグッズを店頭販売する。販売展開店舗情報などの詳細は、同社HPで案内している。
「スーパーマリオ クムクムパズル ヨッシー」(各2,090円)
「スーパーマリオ バスボール」(528円)
「スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION」(各1,980円)
○ヨッシーだけの一番くじが初登場
5月23日10時よりから、「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」(750円)を全国の店舗で順次発売する。可愛いぬいぐるみやマスコットの他、実用雑貨をラインナップする。
「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」(750円)
🄫 Nintendo
Nintendo Switchは任天堂の商標です
「ヨッシーとフカシギの図鑑」キャンペーン
○オリジナルデザインのヨッシーの豆皿がもらえる
期間中、対象商品を2品購入ごとに、さまざまな表情の色違いのヨッシーがデザインされた豆皿4種のうち、いずれか1個がもらえる。期間は5月19日AM10:00〜6月1日まで。景品が無くなり次第終了となる。
○ファミペイでぬいぐるみのセットなどが当たる
期間中、「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。スタンプを5個ためてコースを選んで応募すると、抽選で「ぬいぐるみ8色セット」や、立体パズル「クムクムパズル8色セット」が合計40名に当たる。キャンペーン期間は5月19日〜6月1日、応募期間は5月19日〜6月5日まで。
「ぬいぐるみ8色セット」※画像はイメージ
「クムクムパズル8色セット」※画像はイメージ
○「おやすみヨッシーのぬいぐるみ」が当たるキャンペーン
期間中、ヨッシーとフカシギの図鑑のダウンロードカード(6,980円)を購入し、特設サイトで応募すると、抽選で150名に「おやすみヨッシーのぬいぐるみ ピンク」が当たる。キャンペーン期間は4月28日〜6月1日、応募期限は6月2日23:59まで。
おやすみヨッシーのぬいぐるみ ピンク
○「ヨッシー」グッズも販売
様々な形をしたパズルピースを組み合わせていく立体パズル「クムクムパズル ヨッシー」(各2,090円)や、ヨッシーのマスコット入り「バスボール」(528円)、ふわふわな手触りのぬいぐるみ「スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION」(各1,980円)など、ヨッシーの様々なグッズを店頭販売する。販売展開店舗情報などの詳細は、同社HPで案内している。
「スーパーマリオ クムクムパズル ヨッシー」(各2,090円)
「スーパーマリオ バスボール」(528円)
「スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION」(各1,980円)
○ヨッシーだけの一番くじが初登場
5月23日10時よりから、「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」(750円)を全国の店舗で順次発売する。可愛いぬいぐるみやマスコットの他、実用雑貨をラインナップする。
「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」(750円)
🄫 Nintendo
Nintendo Switchは任天堂の商標です