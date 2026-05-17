粉をこぼしても丸洗いOK。清潔を保てる【タニタ】のクッキングスケールは料理の強い味方としてAmazonで販売中！
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パン作りや微量計量もこれ一台で完結。信頼の【タニタ】のクッキングスケールが毎日の調理を支えAmazonで販売中！
料理の失敗を防ぐには正確な計量が不可欠だ。このクッキングスケールは防塵防水保護等級IP65に対応しており、本体を丸洗いできるため常に清潔を保てる。微量モードやmLモードを搭載し、パン作りから日々の調理まで幅広く対応。信頼のJISマーク取得済みで、正確な計量を求める料理好きに最適な一台である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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防塵防水保護等級IP65に対応しており、本体を丸ごと水洗いできる。粉をこぼしても簡単に掃除でき、いつでも清潔な状態を保てるため衛生面も安心だ。
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微量モードを搭載し、0.1g単位での細かな計量が可能だ。パン作りや繊細な調味料の配合など、正確さが求められる作業でも高い精度を発揮する。
ボタン一つで表示をgからmLに切り替えられる。計量カップを使わずに水や牛乳の容積を直接はかれるため、洗い物を減らし調理の効率を大幅に高められる。
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大きなボウルを乗せても表示が見やすい設計を採用している。文字高28mmの大型表示に加え、裏面には滑り止めのシリコーン脚があり安定した計量をサポートする。
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