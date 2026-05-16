東京ばな奈×“ドナルドダックとチップ＆デール”のスイーツが再び！ トートバッグなど新作グッズも展開
「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、5月20日（水）から、ドナルドダックとチップ＆デールを再び起用した「ショコラサンド 『見ぃつけたっ』」を、JR東京駅店など取扱店舗で発売する。
【写真】毎日持ち歩きたい！ トートバッグなど新作グッズも発売
■パッケージは全2種類
今回発売される「ドナルドダック、チップ＆デール／ショコラサンド 『見ぃつけたっ』」は、シャリシャリッと軽やかに焼き上げたラングドシャクッキーに、はみだすほど大きな“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”をサンドしたスイーツ。
パッケージは全2種類が用意され、ブルーを基調とし慌ただしくもキュートなドナルドダックの様子を描いた“パッケージA”と、ブラウンカラーをベースに茶目っ気たっぷりなチップ＆デールをデザインした“パッケージB”から選べる。
また、ファン必見の新作グッズが登場。ドナルドダックの大きなフェイスデザインが目を惹く帆布素材の「ランチトートバッグ」と、チップ＆デールの魅力が詰まった内ポケット付きの「ポーチ」がそろい、ショコラサンドが一緒になったセットも展開される。
なお、本新商品は5月20日（水）から6月23日（火）ごろまで販売を予定しており、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店」や「東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店」、羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前、羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前で購入できる。
【写真】毎日持ち歩きたい！ トートバッグなど新作グッズも発売
■パッケージは全2種類
今回発売される「ドナルドダック、チップ＆デール／ショコラサンド 『見ぃつけたっ』」は、シャリシャリッと軽やかに焼き上げたラングドシャクッキーに、はみだすほど大きな“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”をサンドしたスイーツ。
また、ファン必見の新作グッズが登場。ドナルドダックの大きなフェイスデザインが目を惹く帆布素材の「ランチトートバッグ」と、チップ＆デールの魅力が詰まった内ポケット付きの「ポーチ」がそろい、ショコラサンドが一緒になったセットも展開される。
なお、本新商品は5月20日（水）から6月23日（火）ごろまで販売を予定しており、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店」や「東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店」、羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前、羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前で購入できる。