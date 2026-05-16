「ドナルドダック、チップ＆デール／ショコラサンド 『見ぃつけたっ』」（各1404円）　※価格は税込み

写真拡大

　「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、5月20日（水）から、ドナルドダックとチップ＆デールを再び起用した「ショコラサンド 『見ぃつけたっ』」を、JR東京駅店など取扱店舗で発売する。

【写真】毎日持ち歩きたい！　トートバッグなど新作グッズも発売

■パッケージは全2種類

　今回発売される「ドナルドダック、チップ＆デール／ショコラサンド 『見ぃつけたっ』」は、シャリシャリッと軽やかに焼き上げたラングドシャクッキーに、はみだすほど大きな“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”をサンドしたスイーツ。

　パッケージは全2種類が用意され、ブルーを基調とし慌ただしくもキュートなドナルドダックの様子を描いた“パッケージA”と、ブラウンカラーをベースに茶目っ気たっぷりなチップ＆デールをデザインした“パッケージB”から選べる。

　また、ファン必見の新作グッズが登場。ドナルドダックの大きなフェイスデザインが目を惹く帆布素材の「ランチトートバッグ」と、チップ＆デールの魅力が詰まった内ポケット付きの「ポーチ」がそろい、ショコラサンドが一緒になったセットも展開される。

　なお、本新商品は5月20日（水）から6月23日（火）ごろまで販売を予定しており、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店」や「東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店」、羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前、羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前で購入できる。