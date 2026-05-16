バーミヤン「バミ郎そば」が話題♡背脂夏の陣でこってりラーメンを堪能

バーミヤンでは、2026年5月14日（木）より期間限定フェア『背脂夏の陣』を開催♡極太ワシワシ麺がクセになる「バミ郎そば」や、コク深い「背脂醤油ラーメン」など、こってり好きにはたまらない新メニューが登場します。さらに焼餃子＆ごはんセットもお得に楽しめるので、がっつり食べたい日のランチやディナーにぴったりです♪

極太ワシワシ麺のバミ郎そば♡

今回のフェアで注目したいのは、極太ワシワシ麺を使用した「厚切り焼豚のバミ郎そば」。

厚切り焼豚のバミ郎そば（マシ盛）

価格：1,199円(税込)

厚切り焼豚のバミ郎そば

価格：989円(税込)

豚の旨みが溶け込んだ濃厚醤油スープに、背脂、厚切り焼豚、もやし約300g、キャベツ約30gを豪快にトッピングした、インパクト抜群の一杯です。

別添えのにんにくを加えることで、さらにパンチのある味わいに♡背脂増量（税込55円）もできるので、こってり好きにはたまりません。

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上品なコク旨♡背脂醤油ラーメン

背脂醤油ラーメン（マシ盛）

価格：1,099円(税込)

「背脂醤油ラーメン」は、背脂のコクと旨みが広がる醤油スープに、中太ちぢれ麺を合わせた上品な一杯。

こってりしながらも後味は軽やかで、最後まで飲み干したくなる味わいに仕上がっています。

背脂醤油ラーメン

価格：879円(税込)

マシ盛には、自家製焼豚、青ネギ、メンマ、味付け玉子、海苔などをたっぷりトッピング。食べ応えも抜群です♪

餃子＆ごはんセットで大満足♪

本格焼餃子［6コ］・ごはんセット

価格：549円(税込)

ラーメンと一緒に楽しみたい「本格焼餃子［6コ］・ごはんセット」も『背脂夏の陣』限定で登場。

皮も餡も自社製造にこだわった焼餃子とごはんを、お得な価格で味わえます。

さらに、ごはん大盛り無料なのも嬉しいポイント♡ラーメンとの組み合わせで、満足感たっぷりのセットです。

※ごはん大盛り無料は本セットのみ対象です

※画像は大盛りごはんです

【開催概要】

開催期間：2026年5月14日（木）～7月1日（水）

対象店舗：バーミヤン全店

※対象期間は予定、予告なく販売を終了する場合がございます

※画像はすべてイメージ

この夏は“背脂欲”を満たして♡

こってり濃厚な背脂ラーメンを思いきり楽しめる、バーミヤンの『背脂夏の陣』。極太麺の“バミ郎そば”と、上品なコクが魅力の“背脂醤油ラーメン”、あなたはどちら派ですか？♡餃子＆ごはんセットも合わせて、満足感たっぷりの夏限定ラーメンをぜひ味わってみてください♪