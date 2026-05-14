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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月14日は、10000mAh容量・Qi2対応・30W急速充電を備えた高機能モデルの、UGREEN（ユーグリーン）の「MagFlow Air 10000mAh」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN Air モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電 薄型 10000mAh Qi2認証 15W MagSafe対応 ケーブル内蔵 USB-C PD 30W高出力 軽量 小型 携帯便利 パススルー充電対応 iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12シリーズ対応 PB570 ダークグレー 5,985円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

厚さ13.9mmの薄型設計で10000mAh。UGREENのモバイルバッテリー「MagFlow Air 10000mAh」が25％オフ！

モバイルバッテリーは容量が増えるほど厚く重くなりがち。UGREENの「MagFlow Air 10000mAh」は、厚さ13.9mmの薄型設計ながら、10000mAh容量・Qi2対応・30W急速充電を備えた高機能モデル。今なら25％オフのタイムセール特価で購入できます。

「MagFlow Air 10000mAh」の最大の特長は、13.9mmというスリム設計。スマホ背面へマグネット吸着しても厚みが出にくく、片手持ちしやすいサイズ感に仕上がっています。

一般的に10000mAhクラスのモバイルバッテリーは存在感が強くなりがちですが、本製品は“重ねても邪魔になりにくい”のがポイント。バッグ収納時もかさばりにくく、日常使いしやすいアイテムです。

Qi2対応によるマグネット吸着充電に対応。ケーブルレスでスマホへ装着できるため、移動中や外出先でもスマートに充電できます。

ケーブル内蔵＆最大30W急速充電対応

便利なのはワイヤレス充電だけではありません。「MagFlow Air 10000mAh」は、USB-Cケーブル内蔵仕様。別途ケーブルを持ち歩かなくても、そのまま有線充電できるのが魅力です。

加えて、有線時は最大30W急速充電に対応。スマホはもちろん、タブレットや一部ノートPCなど、幅広いデバイスを効率よく充電できます。

UGREENの「MagFlow Air 10000mAh」は、厚さ13.9mmの薄型設計に、10000mAh容量・Qi2対応・最大30W急速充電を詰め込んだ高機能モデル。持ち歩きやすさと充電性能を両立したい人にぴったりのモバイルバッテリーです。

UGREEN Air モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電 薄型 10000mAh Qi2認証 15W MagSafe対応 ケーブル内蔵 USB-C PD 30W高出力 軽量 小型 携帯便利 パススルー充電対応 iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12シリーズ対応 PB570 ダークグレー 5,985円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年5月14日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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Source: Amazon.co.jp