東宝映画情報公式Xで、現在公開中の目黒蓮（Snow Man）主演映画『SAKAMOTO DAYS』の副音声付上映の開始が発表。副音声に参加している目黒蓮×高橋文哉×福田雄一監督のトーク中ショットが公開された。

【写真＆動画】目黒蓮の脚の長さに思わず目がいく座りショット／『SAKAMOTO DAYS』アクションメイキングPV

■副音声トークの盛り上がりが伝わる表情に注目

公開された写真は2点。1枚目では全員が椅子に座っており、目黒は中央で長髪ハーフアップヘア×ストライプの黒スーツ姿でニッコリ。インナーのグレー基調の花柄シャツや、腕まくりした着こなしにも注目。座っていてもスラリと長い脚が際立っている。

高橋は黒スーツにブルーのシャツをあわせ、ネクタイをしめてほほ笑んでいる。福田監督は水色のカーディガン＆デニム姿で、カメラに向かって3本の指を差し出している。

2枚目は同じコーデ＆座り位置で、トーク中の瞬間を捉えたような写真。顔をくしゃっとさせながら笑う目黒と、目線を交わしながら語り合う高橋と福田監督が写し出されている。

コメント欄には「楽しそうな3人の表情で副音声が面白いことがわかる」「このめめふみメロい」「めめのスーツ衣装大好き」といったファンの声が続々と到着。

副音声付き上映は、5月15日～6月18日の期間限定で行われる。

また、東宝映画情報公式Xでは、『SAKAMOTO DAYS』アクションメイキングPVも公開されている。

■目黒×高橋×福田監督の3ショット

■『SAKAMOTO DAYS』アクションメイキングPV