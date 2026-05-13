新たなBtoB取引モデルの確立目指す、瀧定名古屋がテキスタイルECサイトを公開

瀧定名古屋が、アパレル企業・デザイナー・企画担当者向けテキスタイルECサイト「Takisada-Nagoya Online Studio」を5月18日10時に一般公開する。

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同サイトでは、瀧定名古屋がこれまで強みとしてきた営業担当者による提案や豊富な素材アーカイヴの活用をデジタル上でも行うことで、これまで接点を持ちにくかったDtoCブランドや新規事業者に対し、時間や場所にとらわれない素材探索環境を提供。シーズン、用途、機能、組織、風合いなど、多様な条件による検索が可能で、必要に応じて営業担当者が提案・フォローを行うほか、生地情報・在庫情報・企画提案を連動させることで、顧客ニーズに応じた迅速な素材提案を推進する。

今後同社は、リアル営業とオンライン情報・販売の連動をさらに深化させ、アパレル業界における新たなBtoB取引モデルの確立を目指す。素材調達力・企画提案力に、デジタルの利便性を掛け合わせることで、「より多くの顧客に」「より早く」「より的確に」素材を届けることができる体制づくりを推し進めるという。

◾️Takisada-Nagoya Online Studio