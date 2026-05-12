宮本浩次、4年半ぶりとなるオリジナルアルバム『I AM HERO』のジャケット公開
宮本浩次が、6月10日に発売するオリジナルアルバム『I AM HERO』のジャケット写真を公開した。
アートワークは、宮本本人の希望によりグラフィックデザイナー河村康輔氏が担当しており、今作『I AM HERO』の世界観が視覚的にも表現されたものになっている。
また、CD購入特典の情報も公開されたので合わせてチェックいただきたい。
◾️アルバム『I AM HERO』
2026年6月10日（水）発売
予約：https://hirojimiyamoto.lnk.to/2026_album_cd
▼収録曲
「close your eyes」 （TBS系『ｎｅｗｓ２３』エンディングテーマ）
「over the top」 （TVアニメ『トリリオンゲーム』第2クール オープニングテーマ）
「Today -胸いっぱいの愛を-」 （フジテレビ４月期火9ドラマ『人事の人見』主題歌）
「I AM HERO」 （映画『爆弾』主題歌）
ほか
▼発売形態
・初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤
CD＋Blu-ray \9,900（税込）
2025年6月12日、ぴあアリーナMMで行われたバースデーコンサートをフル収録
・初回限定「俺と、友だち」盤
CD＋Blu-ray \9,900（税込）
2025年10月27日、「俺と、友だち」日本武道館公演をフル収録
・通常盤
CD \3,630（税込）
▼店舗特典（全6種）
UNIVERSAL MUSIC STORE：A4サイズペーパーファイル
タワーレコード：A2サイズポスター
ローソンHMV：スマホサイズステッカー
楽天ブックス：A4サイズクリアファイル
Amazon.co.jp：メガジャケ
その他拠点店：ポストカード
◾️ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』
2026年4月14日スタート
【毎週火曜】よる9：00〜9：54 テレビ朝日系24局 ※初回拡大スペシャル
▼番組公式アカウント
ホームページ：https://www.tv-asahi.co.jp/reborn/
X （旧Twitter）： https://x.com/@reborn_tvasahi
Instagram： https://www.instagram.com/reborn_tvasahi
TikTok： https://www.tiktok.com/@reborn_tvasahi
関連リンク
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