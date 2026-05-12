フォロワー130万の“日本一美しいドラマー”、ミニスカ網タイツ姿が「最高」 「スタイル抜群」
ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が12日までにInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露した。
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
普段から、様々な格好をSNSに投稿しているが、今回はミニスカ×網タイツ姿を披露。投稿内では「今日からまたイベント→フェスと続くので ドラム練習帰りにマッサージへ」と、自身の美容についてもつづった。ファンからは「スタイル抜群」「可愛いですね」などの声が集まっている。
引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）、X（@maixx102419）
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
普段から、様々な格好をSNSに投稿しているが、今回はミニスカ×網タイツ姿を披露。投稿内では「今日からまたイベント→フェスと続くので ドラム練習帰りにマッサージへ」と、自身の美容についてもつづった。ファンからは「スタイル抜群」「可愛いですね」などの声が集まっている。
引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）、X（@maixx102419）