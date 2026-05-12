“反日疑惑”8.6秒バズーカーはまやねん、真相を激白「なんでそんな意味わからんことを信じるんやろ」 本当の由来明かす
お笑いコンビ・8.6秒バズーカーのはまやねんが、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』（毎週月〜金曜 後11：00）の密着企画「NO MAKE」に出演。独占密着の中で、まことしやかにささやかれていた“反日疑惑”の真相を語った。
【写真】まさかの“反日疑惑”に戸惑いを隠さず真相を語るはまやねん
2014年、中学の同級生だったタナカシングルとお笑いコンビ・8.6秒バズーカーを結成し、直後に「ラッスンゴレライ」のリズムネタで大ブレイクを果たしたはまやねん。当時は「1日22本とか仕事してた。寝る間ないというか移動の時しか寝れない」という多忙ぶりで、最高月収は500万円に達していたという。
しかしその後、コンビ名の「8.6秒」が8月6日の原爆投下日を意味するという憶測がネット上で飛び交い、反日疑惑が囁かれるように。芸人としての仕事は激減し、月収は8万円にまで落ち込んだ。
この疑惑について、はまやねんは「僕ら『0.8秒と衝撃。』っていうバンドがめっちゃ好きやった。それで『〇〇秒』にしようとなった」と説明。さらに漫画『頭文字D』の主人公が乗る車「ハチロク」から数字を取り、スタイリッシュすぎるため濁点のつく「バズーカー」を足しただけだと、コンビ名の由来を明かした。
その上で、番組スタッフから「陰謀論は嘘ですか？」と問われたはまやねんは、「嘘です」とキッパリ否定。「なんでそんな意味わからんことを信じるんやろって思ってました。謎が多かったです、世間に対して」と率直な胸の内を語った。
【写真】まさかの“反日疑惑”に戸惑いを隠さず真相を語るはまやねん
2014年、中学の同級生だったタナカシングルとお笑いコンビ・8.6秒バズーカーを結成し、直後に「ラッスンゴレライ」のリズムネタで大ブレイクを果たしたはまやねん。当時は「1日22本とか仕事してた。寝る間ないというか移動の時しか寝れない」という多忙ぶりで、最高月収は500万円に達していたという。
この疑惑について、はまやねんは「僕ら『0.8秒と衝撃。』っていうバンドがめっちゃ好きやった。それで『〇〇秒』にしようとなった」と説明。さらに漫画『頭文字D』の主人公が乗る車「ハチロク」から数字を取り、スタイリッシュすぎるため濁点のつく「バズーカー」を足しただけだと、コンビ名の由来を明かした。
その上で、番組スタッフから「陰謀論は嘘ですか？」と問われたはまやねんは、「嘘です」とキッパリ否定。「なんでそんな意味わからんことを信じるんやろって思ってました。謎が多かったです、世間に対して」と率直な胸の内を語った。