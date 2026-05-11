5月10日、お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が自身のXを更新。ここ数日の“いじめ騒動”をめぐり、謝罪に追い込まれた。

「事の発端は、5月5日に配信された番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）で、お笑い芸人・中山功太さんがおこなった暴露でした。中山さんは、10年間とある先輩芸人にいじめられてきたと明かし、ピー音入りで人物名まで告白しました。

中山さんいわく、世間的には『悪いイメージが一切ない』売れっ子芸人が、中山さんに対してはモラハラ気味のいじめをしていたとのことです。ある時には、『こいつのやってるあの仕事なんか100万もらっても俺やらへんわ』などと、陰湿な言葉を投げかけられたとも話していました。中山さんの発言がネットニュースになると、SNS上では“犯人探し”が開始されました」（芸能担当記者）

これに続くように、元「りあるキッズ」の長田融季が8日、Xで《功太イジメたんやっぱりアイツか》などと投稿。一般ユーザーのリプライにも応答していた。一連の投稿は、“当事者”が容易に特定できるものだった。

「事態解決に動いたのは、高橋さんの相方・八木さんでした。10日、まず八木さんがXを更新し、《全てコンビであるサバンナの責任です》と謝罪。中山さんと高橋さん双方の話を聞いたと説明し、過去の共演番組で高橋さんが中山さんにきついイジりをしていたことを告白。《それで功太が傷ついてしまったのだから、100％茂雄に責任があると思っています》とつづりました。

その後、ほどなくして高橋さんもXを更新し、《今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。》と謝罪。中山さんと電話で話ができたと説明し、過去の共演で嫌な思いをさせてしまったことを謝ったとして、《本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます》と思いを語っていました。

また八木さんは、長田さんとも連絡を取ったことを告白しています」（同前）

『人生最高レストラン』（TBS系）、『ザワつく！金曜日』（テレビ朝日系）など、地上波で10本以上のレギュラー番組を持つ売れっ子芸人の高橋。大御所タレント相手に場を回すスキルが“猛獣使い”と称されたこともあった。だが、今回の騒動をうけ、“気配りキャラ”のイメージは崩壊しつつあり、Xでは失望する声が相次いでいる。

《別にいいイメージこそなかったけど、悪いイメージは確かに全く持ってなかったから、怖いもんや。今はもう嫌悪感しかないけど》

《サバンナ高橋の件 早く火消しに動いて優秀やなーとは思ったけど、謝ったところでいじめてた事実は変わらんしな 結局世間にばれるまでは何もしなかったわけだし 人間性が透けた時点でイメージは下がったね》

これ以上の“証言”が飛び出さないことを願うばかりだが……。