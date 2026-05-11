元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が10日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。「凄い好き」と話す人気俳優について語った。

芸能界で「いい人」の話題となり、鈴木氏は「裏でめっちゃ怖い俳優とかって、今あんまり聞かないよねえ。昔は聞いたけど」とコメント。「あと若い人で俳優で調子に乗っちゃったとか、そういうのは前はありましたけどね、凄く」とも話した。

すると古市氏が「えっ？野村周平とかですか」と実名を挙げ、鈴木氏は苦笑い。「野村周平はああいうキャラじゃない？全てが」とフォローした。

古市氏は「本当にだから、裏表が逆にないっていうことですね。裏表ないから問題起こしちゃうっていう」と応じ、鈴木氏は「俺は野村周平凄い好きなのよ。映画も一緒にやっていて、凄い好きで。俺は可愛がれるというか」と18年の自身初監督映画「ラブ×ドック」で起用したと続けた。

一方で「でもやっぱりああいうのが、ああいう性格が嫌いな大人もやっぱりいるよね」と語り、古市氏は「逆に不器用ってことですか」と確認した。

鈴木氏は「そうそう。不器用」と語り、古市氏は「逆に不器用ってことですか。本当だったらもっとうまくやれるのに、自分を通しちゃうから、俺とかは凄い好きなんだけど、やっぱりそういうのが生意気だって言っちゃう人もいるだろうね」と推測した。