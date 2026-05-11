『テレビ×ミセス』、“りくりゅう”と新ゲーム挑戦 コラボ歌唱は森山直太朗、ミセスの印象【コメントあり】
Mrs. GREEN APPLEがMCを務めるTBS系バラエティー『テレビ×ミセス』（毎週月曜 後8：55）。11日の放送は、五輪金メダリスト“りくりゅう”ペアが、引退会見後初のバラエティに出演。また、「名曲×ミセス」コーナーに、森山直太朗が登場する。
【画像】大森＆若井、“奇跡のシンクロ？！”新ショット
ミラノ・コルティナオリンピック金メダリストの三浦璃来と木原龍一が出演。栄光の舞台裏で“りくりゅう”の2人を支え続けた「人生ベストソング」をテレビ初公開する。ミセスの楽曲もランクインし、同番組でしか聞けない音楽にまつわる秘話が飛び出す。
さらに、2人1組のペアを組んで、お互いが見えない状態でお題に沿ったポーズをとり、シンクロを目指す新ゲーム「シンクロジェスチャーゲーム」がスタート。絆が試される新ゲームで、りくりゅうペアが奇跡のシンクロを連発。ミセスチームも息を合わせてシンクロを目指すが…まさかの“珍ポーズ”を連発して波乱を呼ぶ展開に。
また、番組おなじみの「巨大ジェンガ対決」では、りくりゅうペアが五輪で魅せた華麗なリフトとジャンプで巨大ジェンガ攻略を目指す。新ルール「ジョーカー津田」が勝利のカギとなるのか。
「名曲×ミセス」では、森山が登場。名曲「生きてることが辛いなら」をコラボ歌唱する。リリース当時、賛否を生んだ歌詞に込められた本当の思いに触れる貴重トークも満載。「生きてることが辛いなら」は、ミセスの大森元貴（Vo／Gt）にとっても思い入れのある特別な楽曲であり、念願が叶っての特別なコラボレーションとなる。
■森山直太朗、コメント
ミセスの皆さんは音楽に対する情熱はもちろん、ゲストの僕に対しても深く理解して寄り添ってくれる真摯な姿勢がとても印象的でした。
大きな会場でのライブを終えられたばかりで絶対に忙しいはずなので、「もしかして何人かいて、今日は偽物なんじゃないか？」と首元のチャックを探すようにマジマジと見てしまったのですが（笑）紛れもなく本物でホッとしました。
大森さんのパワフルな表現はこれまでも感じていましたが、今回一緒に歌ってみて、繊細でセンシティブな表現がとても上手なんだなと、僕自身も多くの学びがありました。
僕も存分に楽しませていただいたので、ぜひ皆さんも期待して楽しんでいただけたら嬉しいです。
【画像】大森＆若井、“奇跡のシンクロ？！”新ショット
ミラノ・コルティナオリンピック金メダリストの三浦璃来と木原龍一が出演。栄光の舞台裏で“りくりゅう”の2人を支え続けた「人生ベストソング」をテレビ初公開する。ミセスの楽曲もランクインし、同番組でしか聞けない音楽にまつわる秘話が飛び出す。
また、番組おなじみの「巨大ジェンガ対決」では、りくりゅうペアが五輪で魅せた華麗なリフトとジャンプで巨大ジェンガ攻略を目指す。新ルール「ジョーカー津田」が勝利のカギとなるのか。
「名曲×ミセス」では、森山が登場。名曲「生きてることが辛いなら」をコラボ歌唱する。リリース当時、賛否を生んだ歌詞に込められた本当の思いに触れる貴重トークも満載。「生きてることが辛いなら」は、ミセスの大森元貴（Vo／Gt）にとっても思い入れのある特別な楽曲であり、念願が叶っての特別なコラボレーションとなる。
■森山直太朗、コメント
ミセスの皆さんは音楽に対する情熱はもちろん、ゲストの僕に対しても深く理解して寄り添ってくれる真摯な姿勢がとても印象的でした。
大きな会場でのライブを終えられたばかりで絶対に忙しいはずなので、「もしかして何人かいて、今日は偽物なんじゃないか？」と首元のチャックを探すようにマジマジと見てしまったのですが（笑）紛れもなく本物でホッとしました。
大森さんのパワフルな表現はこれまでも感じていましたが、今回一緒に歌ってみて、繊細でセンシティブな表現がとても上手なんだなと、僕自身も多くの学びがありました。
僕も存分に楽しませていただいたので、ぜひ皆さんも期待して楽しんでいただけたら嬉しいです。