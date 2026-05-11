猫が『フードに飽きてしまう』ときの理由

1.同じ味や香りが続いて刺激が足りない

猫は「変化を好まない」と思われがちですが、実は食事に関しては少し違います。毎日同じフードでも食べ続ける子が多い一方で、ある日ふっと食いつきが落ちることも珍しくありません。

これは人でいう「お気に入りの料理でも毎日だと飽きる」という感覚に近いもの。特にウェットフードや香りの強いフードに慣れていると、香りの変化が少ないドライフードに物足りなさを感じやすくなります。

たとえば、新しい袋を開けたときは勢いよく食べるのに、数日後には残しがちになる場合は要注意。香りの鮮度が落ちるだけでも、猫にとっては「もういいかな」と感じる理由になるのです。

2.おやつや人の食べ物で「舌が肥えている」

つい可愛くておやつをあげすぎてしまうと、これもフードに飽きる大きな原因です。

おやつは香りや味が濃く作られているため、普段の主食が「薄くて魅力のないもの」に感じられてしまうことがあります。

さらに、人の食べ物をもらう習慣がある場合は「もっと美味しいものが出てくるかも」と期待して、あえてフードを食べないケースも少なくありません。これはわがままというより、学習による行動と言えるでしょう。

3.環境や体調の変化で食欲が落ちている

フード自体が原因ではなく、周囲の環境や体調が影響していることも見逃せません。

引っ越しや模様替え、新しい家族やペットの登場など、小さな変化でも猫にとっては大きなストレスになります。また、気温の変化や軽い体調不良でも食欲は落ちがちです。

「昨日まで食べていたのに急に食べない」と感じたときは、フードに飽きたと決めつける前に、生活環境や様子を振り返ってみることが大切です。

元気がない、嘔吐があるなどのサインがあれば早めの受診も検討しましょう。

食べないときに試したい改善策

食べムラが出てきたときは、まず「ちょっとした変化」を加えるのが効果的です。いきなりフードを全換えするのではなく、香りや食感をプラスするイメージで工夫してみましょう。

たとえば、ドライフードに少量のぬるま湯をかけるもしくはレンジで温めてて香りを立たせたり、ウェットフードをトッピングする方法は定番です。

また、近年人気のフリーズドライ（肉や魚を乾燥させたもの）を砕いてふりかけのように使うのもおすすめ。素材の香りが強く、食欲のスイッチが入りやすくなります。

ただし、トッピングばかり増やすと「それがないと食べない」状態になりがちです。あくまで補助として使い、少しずつ元のフードに戻す意識を持つことがポイントになります。

まとめ

猫がフードに飽きる理由は、「味や香りへの慣れ」「おやつによる嗜好の変化」「環境や体調の影響」といった複数の要素が重なっていることが多いものです。単なる気まぐれに見えても、実はちゃんとした理由が隠れています。

大切なのは、すぐにフードを変えるのではなく、原因を見極めながら無理のない工夫をすることです。ほんの少しのアレンジや環境の見直しで、再びしっかり食べてくれることも珍しくありません。

愛猫の「食べたくないサイン」に気づけること自体がとても大切です。日々の様子をよく観察しながら、その子に合った食事スタイルを見つけていきましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)