STARGLOW、3rdシングル＆デビューショーケース映像作品を2週連続リリース決定

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STARGLOWが、5月10日にファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の東京・LINE CUBE SHIBUYA公演を行い、7月にニューシングルとライブ映像作品の2週連続リリースを発表した。

■7月22日に3rdシングル「Drivin’ My Life」リリース！5月25日に先行配信も

1月リリースのデビューシングル「Star Wish」が、オリコン週間シングルランキング1位（2月2日付）、Billboard JAPAN Hot 100 3位（1月28日公開）を記録。続く4月リリースの2ndシングル「USOTSUKI」でも、オリコン週間デジタルシングル1位（4月13日付）、Billboard JAPAN Hot 100 2位（4月8日公開）と快進撃を続け、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて「最優秀ニュー・アーティスト賞」と「ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year」の2部門でノミネート。さらに、英・世界的音楽メディア「NME」が選ぶ「2026年注目すべき新人アーティスト100組」に日本から唯一選出されるなど、国内のみならず世界からも注目を集めるSTARGLOW。

3rdシングルは、表題曲「Drivin’ My Life」に加え、5月25日に先行配信される新曲「Good Boys Anthem」、2024年にRUI・TAIKI・KANONがトリプル主演を務めたFODオリジナルドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン～GOTH～』主題歌「GOTH」のSTARGLOWバージョンを含む全3曲を収録予定。

初回盤Aの映像コンテンツとして、2曲のMVとそのBehind The Scenesを、初回盤Bには撮り下ろし特典映像を収録する他、三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、今作のPhoto Shooting Behind The Scenesをコンパイル。

さらにオリジナルグッズ「Memory Film Roll Keyring（メモリーフィルムロールキーリング）・オリジナル集合トレーディングカード」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。

またBMSG MUSIC SHOPでの早期予約特典として、3rdシングル「Drivin’ My Life」を予約した人を対象に、抽選で『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』リハーサル観覧＆オフィシャル出待ちへの招待もアナウンスされている。

■記念すべきデビューショーケースが待望の映像作品化

7月29日には、STARGLOWにとって初となるライブDVD＆Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』のリリースが決定。

本編には、自身初の単独ライブとして横浜BUNTAIで行われたデビューショーケース（1月31日・2月1日開催）より、2月1日の第2部公演全15曲を完全収録。

また特典映像として、リハーサルから本番の舞台裏に密着したメイキング映像に加え、メンバーの率直な想いに迫るインタビューをたっぷり盛り込んだドキュメンタリーをコンパイル。

さらに「初回生産盤」は、三方背ケース＆デジパックの豪華仕様に加え、特製フォトブックを封入。メンバーそれぞれにフォーカスした「Star Wish」「Green Light」の【FOCUS CAM】も特別収録される。

現在STARGLOWは前述の通り自身初となるファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』を開催中。全国17会場のチケットがすべて即日ソールドアウトという熱狂ぶりを受け、横浜、神戸でのアリーナ追加公演が発表されている。

『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』と題された本公演は、8月1・2日に横浜アリーナ、8月8・9日にGLION ARENA KOBEにて開催される予定だ。

■リリース情報

2026.05.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Good Boys Anthem」

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「Drivin’ My Life」

2026.07.29 ON SALE

Blu-ray＆DVD『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』

■関連リンク

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/

■【画像】『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』のライブの模様