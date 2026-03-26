ハニーメルティングリップ新作ティント♡蜜ツヤ続く旬カラー登場

韓国発の自然派スキンケアブランド「ネイチャーリパブリック」から、大人気シリーズ「ハニーメルティングリップ」の新作「ハニーメルティンググローイーティント」が登場♡2026年5月18日（月）より、全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ限定※で発売されます。うるおい感たっぷりのツヤと色持ちを両立した新作ティントは、毎日のメイクをもっと楽しくしてくれる注目アイテムです。※一部店舗を除く

ツヤとうるおいが続く蜜着ティント

2023年の発売以来、累計生産200万本突破*の「ハニーメルティングリップ」シリーズ。

その魅力を受け継ぎながら、塗りたての美しい発色を長時間キープできるよう開発されたのが「ハニーメルティンググローイーティント」です。

ハチミツエキス¹とホホバオイル²を配合し、唇にぴたっと密着。水光膜をまとったような、みずみずしいツヤ感を演出します。一度塗りなら透け感のあるシアーな仕上がり、重ね塗りならグロッシーで華やかな印象に♡

ティントでありながら、ぷるんとしたボリューム感のある“むっちり唇*³”を叶えてくれるのも魅力です。

さらに、軽やかな塗り心地でベタつきにくく、デイリー使いしやすいのもうれしいポイント。乾燥が気になる季節にも活躍してくれそうです。

*韓国内外累計出荷数（2023年3月～2026年2月時点）

*1保湿成分

*2ホホバ種子油（保湿成分）

*3メイクアップ効果による

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肌なじみ抜群のミュートカラー4色

今回登場するカラーは、トレンド感たっぷりのミュートカラー4色。ナチュラルなのに洗練された印象を与えてくれる絶妙カラーがそろいます。

ベアベリー

可愛いだけじゃないムードピンクカラー。やわらかな血色感をプラスし、フェミニンな印象に仕上げます。

メロウフィグ



ヘルシーなのに上品なビターコーラルカラー。肌なじみが良く、大人っぽい抜け感メイクにもぴったり。

デューイプラム



視線を奪う色気のクラッシュモーブカラー。透明感と深みを両立した華やかなカラーです。

ナードココナッツ



甘すぎず深すぎないココアベージュカラー。落ち着いた雰囲気で、洗練された口元を演出します。

その日のファッションや気分に合わせて選びたくなるラインナップです♪

ハニーメルティンググローイーティント



価格：各1,760円（税込）

内容量：各4.2g

発売日：2026年5月18日（月）

販売場所：全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ限定※

※一部店舗を除く

毎日メイクを格上げする新作リップ

「ハニーメルティンググローイーティント」は、ツヤ・発色・保湿感を欲張りに楽しみたい方にぴったりなアイテム。

ナチュラルに盛れるミュートカラーは、オフィスメイクから休日メイクまで幅広く活躍してくれます。

ツヤ感たっぷりの“蜜着ティント”で、今っぽいぷるツヤ唇を楽しんでみてはいかがでしょうか♡