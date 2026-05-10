放送日時：2026年5月10日（日）22:00

ゲスト：宮澤エマ

私の中の、もうひとりのワタシ。：今世で貰えたもので一番のギフトは家族

ゲストは、「総理の孫」という色眼鏡を、舞台で磨いた確かな演技力と圧倒的な表現力で覆し、朝ドラ・大河・映画と活躍の場を広げる実力派俳優・宮澤エマさん。

芸能界の姉と慕う・小池栄子さんや「女優倶楽部」の仲間たちが暴露するのは、普段の凛とした姿からは想像もつかない酒豪ぶりや、頼もしい「姉御肌」な一面。

さらに、彼女の人生の歯車を大きく動かした演出家・宮本亞門さん、彼女の才能を映像の世界で開花させた三谷幸喜さんとの、運命的な出逢い。

彼らとの出会いが、いかにして「宮澤エマ」という唯一無二の俳優を形作ったのか、その舞台裏が初めて語られます。

そして、彼女のルーツである両親と初共演。

ミュージカル俳優としての片鱗をすでに見せていた幼少期の秘蔵エピソードも。

最後には両親から娘への感謝の想いも。

「今世で一番のギフトは家族」と涙ながらに語る姿から、俳優・宮澤エマさんが、一人の“娘”に戻る瞬間が垣間見えました。

今回は、圧倒的な実力と人間味あふれる魅力を豪華な相関図とともに紐解きました。