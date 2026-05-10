『ドロヘドロ Season2』、デスボイスの姫・PassCodeの有馬えみりが悪魔・ハルの歌「人間どもよ」の歌唱を担当！コメント到着＆楽曲配信スタート！

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2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送を果たしたのち、長らくファンから続編を待望されていたなか、2026年4月1日より、『ドロヘドロ Season2』が各配信プラットフォームにて配信がスタート。謎が謎を呼ぶ混沌の沼に全世界が注目している。

5月6日に配信された第8話（魔の20）では、その時感じたことを歌にするのが趣味の悪魔・ハルが作詞・作曲した「人間どもよ」をデスボイスで熱唱するシーンが登場。本楽曲の歌唱を、4人組ラウドロック・アイドルグループPassCodeのメンバーで、多彩なシャウトとデスボイスを操り、圧倒的な表現の幅を誇る有馬えみりが担当。ハルの歌声を、持ち前のデスボイスで見事に体現した有馬からのコメントも到着した。

本楽曲の配信もスタート。刺激的で魅力的な悪魔の歌を、ぜひ楽しんでほしい。

＜有馬えみりコメント＞



ハルの歌を悪魔語(デスボイス)で歌わせていただきました。曲が届いた時、沢山あるメタル音楽のサウンドの中でも、超ゴアなやつが来た！とめっちゃテンション上がりました。ハルちゃんの即興メタル、是非アニメで体感してください！

●配信情報

「人間どもよ」

配信中



配信リンクはこちら

https://nex-tone.link/VCHWwTuAJ

●作品情報

アニメ『ドロヘドロ Season2』

毎週水曜日23：00〜 好評配信中！

Season1 各配信プラットフォームにて拡大配信中！

≪配信情報≫

見放題配信

ABEMAプレミアム／Amazon Prime Video／Disney+（ディズニープラス）／DMM TV

dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／FOD／Hulu／NETFLIX／

J:COM STREAM／Lemino／milplus／TELASA／U-NEXT

WOWOWオンデマンド／アニメタイムズ／アニメ放題／バンダイチャンネル

最新話期間限定 無料配信

ABEMA／ニコニコ生放送

レンタル配信

Amazon Prime Video／Google TV／HAPPY!動画／J:COM STREAM／milplus／music.jp／TELASA／VIDEX／カンテレドーガ／ニコニコチャンネル／バンダイチャンネル／ビデオマーケット／ムービーフルPlus

※配信開始時間は予告なく変更になる場合がございます。

＜INTRODUCTION＞

とびこめ！混沌の沼。

魔法によって顔をトカゲにされてしまった記憶喪失の男、カイマン。相棒のニカイドウとともに、本当の顔の手がかりを得ていく中で、謎に包まれていたそれぞれの過去が明かされていく…

煙ファミリーに追われるカイマンとニカイドウ、ボスの帰りを待ち望む十字目組織…混迷を極める対立により物語はさらなる混沌（カオス）の渦へと突き進む！

2000年から18年にわたり、唯一無二の世界観によって国内外で愛され続けた林田球の名作「ドロヘドロ」（全23巻）。

2020年にアニメ化を果たし、視聴者を混沌の渦に巻き込んだ本作が6年の歳月を経て、いよいよ新シーズン開幕！

TVアニメ「進撃の巨人」The Final Seasonの林祐一郎が再び監督を務め、アニメーション制作も「呪術廻戦」「ゾンビランドサガ」など

ハイクオリティで挑戦的な作品を数多く手掛けてきたMAPPAが制作を続投！

走れ十字目、古新聞の回収の時間だ

手も足もカナヅチも出せねぇが、ゲホオォッ

具の少な〜いオムライス、一丁上がりだ

まるで魔法使いみたいじゃないか

なんだこれ、墓だ。じゃあ掘り返さないと

うわ〜素敵な刺繍！ そりゃ風呂での溺死だよな

身体ン中にキノコが…って、お前、顔が…。

これらの要素が作り出すもの。

それはまだ……混沌の中。

それが……ドロヘドロ！

【スタッフ】

原作：林田球「ドロヘドロ」（小学館「ゲッサン」刊）

監督：林 祐一郎

シリーズ構成：瀬古浩司

キャラクターデザイン：岸 友洋

世界観設計：木村真二

美術監督：杉浦美穂

色彩設計：大西 慈

3DCGディレクター：野本郁紀

撮影監督：朴 孝圭

編集：吉武将人

クリエイティブプロデューサー：淡輪雄介

音響監督：藤田亜紀子

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME 制作：MAPPA

【CAST】

カイマン：高木渉

ニカイドウ：近藤玲奈

煙：堀内賢雄

心：細谷佳正

能井：小林ゆう

藤田：高梨謙吾

恵比寿：富田美憂

バウクス：江川央生

カスカベ：市来光弘

キクラゲ：鵜殿麻由

栗鼠：ソンド

丹波：稲田徹

ターキー：三木眞一郎

アス：郷田ほづみ

鳥太：勝杏里

ジョンソン：木村良平

13：梶裕貴

会川：木村昴

ハル：小清水亜美

毒蛾：内山昂輝

鉄条：濱野大輝

佐治：越村友一

豚：野村勝人

牛島田：伊丸岡 篤

夏木：松本沙羅

主題歌

オープニングテーマ：「ゼッタイMUST断面」／(K)NoW_NAME

エンディングテーマ：「Return トゥ 頭(ヘッド)」／(K)NoW_NAME

●ライブ情報

PassCode

2026年9月よりメジャーデビュー10周年を記念した全国ツアーPassCode UNLIMITED X” 開催！

詳細はこちら

http://passcode-official.com/topics/detail/index/1946

©2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会

関連リンク

『ドロヘドロ Season2』公式サイト

https://dorohedoro.net