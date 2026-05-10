実は結構無理してます…年上彼女が密かに我慢していること９パターン
年上の彼女とラブラブな恋愛を楽しんでいる男性は珍しくないでしょう。しかし一方で、不満があっても「自分が年上だから」と我慢してしまう女心を理解している男性は、そう多くないようです。そこで今回は10代から20代の独身女性439名に聞いたアンケートを参考に「実は結構無理してます…年上彼女が密かに我慢していること」をご紹介します。
【１】将来の話をしたくても、重いと思われそうで口に出せないこと
「結婚を焦ってるわけじゃないけど…面倒臭い女だと思われたくないし（涙）」（20代女性）など、「結婚」は年上彼女にとってデリケートな話題のひとつのようです。真剣な気持ちがあるのなら、男性側から早めに切り出してあげるのが誠意の証かもしれません。
【２】収入は決して多くないのに、デート代を多めに出す雰囲気になってしまうこと
「カッコつけて『出しとくよ』なんて言っちゃうけど、毎月やりくりが大変です」（20代女性）など、経済面で無理を重ねてしまう女性もいます。年上だから収入が多いとは限らないので、デートはワリカンを申し出るのが無難でしょう。
【３】彼氏の友達に会うとき、接し方が分からなくていつも戸惑うこと
「お姉さんぶったほうがいいのか、控えめがいいのか…」（10代女性）というように、年下彼氏の友達との関係に頭を悩ませるケースです。いきなり大勢の友達に会わせるのではなく、親しい友人から徐々に引き合わせるなど、彼女が溶け込みやすい工夫をしてあげましょう。
【４】社会経験が少ない彼氏には、仕事の悩みが言えないこと
「ずれたアドバイスをされるくらいなら、黙っているのがお互いのため」（20代女性）というように、ビジネス経験に差がありすぎると、相談相手としては物足りないこともあるようです。彼女が疲れているならご飯を作ってあげるなど、身の丈にあったフォロー方法を考えたほうがよいかもしれません。
【５】若さを維持するため、お肌のケアやメイクに人一倍努力を求められること
「年下彼氏を持った女の宿命でしょ（苦笑）」（20代女性）というように、美容の努力は、年下の彼氏を持つ女性にとって気が抜けないポイントのようです。たとえ冗談でも、「老けたんじゃない？」などの軽口は慎みましょう。
【６】彼氏が頼りない分、自分がしっかりしなければというプレッシャーが強いこと
「頼られるのもいいけど、いつもだと疲れます」（10代女性）というように、仕切り役のプレッシャーにくたびれているケースです。すべて任せっぱなしではなく、ときにはリードする姿を見せましょう。
【７】世代間ギャップを強調したくなくて、カラオケで自由に歌えないこと
「『この曲、小学生のときに流行ってて…』とか言われるとショック！」（20代女性）など、流行のズレは年齢差を意識させやすいため、カラオケの選曲に頭を悩ませる女性もいます。いっそ「2000年代の名曲」など、テーマを決めてしまえば、お互い割り切って楽しめるでしょう。
【８】彼氏の子どもっぽさを、性格ではなく年齢差のせいだと感じてしまうこと
「自己中さを直してほしいけど、若いから仕方ないのかな…と（苦笑）」（20代女性）など、彼氏の欠点を年齢ゆえだと諦める女性も多いようです。急に愛想を尽かされるおそれもあるので、何か指摘されたら素直に反省しましょう。
【９】お姉さん役を求められるので、素直に甘えられないこと
「たまにはワガママを言って『よしよし』されたい」（20代女性）というように、一見しっかり者でも、本音では彼氏に甘えたい女性が少なくないようです。彼女の頭をポンポンしてあげるなど、ときにはお兄さんのように包容力をアピールしてみてはいかがでしょうか。
彼氏が年下だと、精一杯背伸びしようとする女性が多いようです。早めに「頑張りすぎなくていいよ」とメッセージを送って、彼女をラクにしてあげましょう。（さのちあき／Office Ti+）
【調査概要】
期間：2014年12月1日から8日まで
対象：合計439名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】将来の話をしたくても、重いと思われそうで口に出せないこと
「結婚を焦ってるわけじゃないけど…面倒臭い女だと思われたくないし（涙）」（20代女性）など、「結婚」は年上彼女にとってデリケートな話題のひとつのようです。真剣な気持ちがあるのなら、男性側から早めに切り出してあげるのが誠意の証かもしれません。
「カッコつけて『出しとくよ』なんて言っちゃうけど、毎月やりくりが大変です」（20代女性）など、経済面で無理を重ねてしまう女性もいます。年上だから収入が多いとは限らないので、デートはワリカンを申し出るのが無難でしょう。
【３】彼氏の友達に会うとき、接し方が分からなくていつも戸惑うこと
「お姉さんぶったほうがいいのか、控えめがいいのか…」（10代女性）というように、年下彼氏の友達との関係に頭を悩ませるケースです。いきなり大勢の友達に会わせるのではなく、親しい友人から徐々に引き合わせるなど、彼女が溶け込みやすい工夫をしてあげましょう。
【４】社会経験が少ない彼氏には、仕事の悩みが言えないこと
「ずれたアドバイスをされるくらいなら、黙っているのがお互いのため」（20代女性）というように、ビジネス経験に差がありすぎると、相談相手としては物足りないこともあるようです。彼女が疲れているならご飯を作ってあげるなど、身の丈にあったフォロー方法を考えたほうがよいかもしれません。
【５】若さを維持するため、お肌のケアやメイクに人一倍努力を求められること
「年下彼氏を持った女の宿命でしょ（苦笑）」（20代女性）というように、美容の努力は、年下の彼氏を持つ女性にとって気が抜けないポイントのようです。たとえ冗談でも、「老けたんじゃない？」などの軽口は慎みましょう。
【６】彼氏が頼りない分、自分がしっかりしなければというプレッシャーが強いこと
「頼られるのもいいけど、いつもだと疲れます」（10代女性）というように、仕切り役のプレッシャーにくたびれているケースです。すべて任せっぱなしではなく、ときにはリードする姿を見せましょう。
【７】世代間ギャップを強調したくなくて、カラオケで自由に歌えないこと
「『この曲、小学生のときに流行ってて…』とか言われるとショック！」（20代女性）など、流行のズレは年齢差を意識させやすいため、カラオケの選曲に頭を悩ませる女性もいます。いっそ「2000年代の名曲」など、テーマを決めてしまえば、お互い割り切って楽しめるでしょう。
【８】彼氏の子どもっぽさを、性格ではなく年齢差のせいだと感じてしまうこと
「自己中さを直してほしいけど、若いから仕方ないのかな…と（苦笑）」（20代女性）など、彼氏の欠点を年齢ゆえだと諦める女性も多いようです。急に愛想を尽かされるおそれもあるので、何か指摘されたら素直に反省しましょう。
【９】お姉さん役を求められるので、素直に甘えられないこと
「たまにはワガママを言って『よしよし』されたい」（20代女性）というように、一見しっかり者でも、本音では彼氏に甘えたい女性が少なくないようです。彼女の頭をポンポンしてあげるなど、ときにはお兄さんのように包容力をアピールしてみてはいかがでしょうか。
彼氏が年下だと、精一杯背伸びしようとする女性が多いようです。早めに「頑張りすぎなくていいよ」とメッセージを送って、彼女をラクにしてあげましょう。（さのちあき／Office Ti+）
【調査概要】
期間：2014年12月1日から8日まで
対象：合計439名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査