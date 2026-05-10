◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節 ＦＣ東京２―１東京Ｖ（１０日・味の素スタジアム）

日本代表・森保一監督が試合を視察後、取材に応じた。９日のウルバーハンプトン戦で左太もも裏付近を痛め、後半１３分に途中交代したブライトンの日本代表ＭＦ三笘薫について「まだ正確な状況としては報告は受けていない。どれくらいの回復期間を要するけがかと言われたら、まだ分からない。軽症であることを願っているが、軽症ではないという印象的なところは聞いている」と神妙な面持ちで語った。

１５日のＷ杯メンバー発表の時点で複数いるけが人についての判断を問われると、「復帰してきている選手で選ぶだろうという選手も、何人かいることも事実。そこはメディカルが今欧州に行って練習を見たり、チームとのやり取りで状態を見ている。本人の状態を実際に見ている中で、Ｗ杯に向けてどういうコンディションの上がり方が考えられるかということは、メディカルも見てくれているので、その報告を受けてＷ杯でプレー可能かどうか、そこでさらにコンディションが上がっていくかということを加味して決めたい」と話した。

この日の試合では、日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを目指すＦＣ東京ＤＦ長友佑都が、リーグ１０試合ぶりに先発し、後半３２分までプレーした。指揮官は「アグレッシブで、すごく情熱的なプレーをしていた。佑都の熱いプレーで、チーム全体も好影響を受けていたところはあるなと見ていた。（先発で）長い時間見られたし、途中出場のプレーではなく、最初から勝ちにいくという流れの中で、攻撃も守備も見られてよかった」と評した。

この日がＪリーグの最後の視察となり、１５日には日本代表のＷ杯メンバー発表が控える。