おしゃれのつもりが“おば見え”。なぜかアカ抜けない「まとめ髪」の共通点【2026春夏】
服や小物を整えても、なぜかしっくりこないときに見直したいのがヘアスタイルです。特にこれからの季節は、首元をすっきり見せる“まとめ髪”の出番が増えるタイミング。ただその一方で、「きちんとまとめているのに古く見える」「ラフにしたつもりがだらしなく見える」と感じることもあるでしょう。その違和感の原因は、“まとめ方と質感のズレ”。2026年春夏は「整えてから少し抜く」ことが今っぽさの鍵になります。
“きっちり結びすぎ”が一気に古い印象に
崩れないようにとタイトにまとめすぎると、シルエットが平面的になりやすく、今の空気感とはズレて見えてしまいます。
今年らしいのは、低めの位置でまとめつつ、ほんの少しだけゆとりを持たせたバランス。整えたあとに、トップや後頭部にごく軽い丸みを残すことで、自然な抜けを演出しましょう。“崩す”のではなく“整えてからゆるめる”。この違いが、印象を大きく変えます。
“後れ毛出しすぎ”がだらしなさにつながる
動きを出そうとして後れ毛を増やしすぎると、全体がまとまらず、生活感のある印象に傾きやすくなります。
今の正解は、こめかみや耳まわりに、細く繊細な毛束をほんの少しだけ残すこと。量ではなく位置と質感を意識することで、自然な立体感とやわらかさが生まれます。出しすぎず、でもゼロにしない。そのバランスが、今っぽさを左右します。
“ツヤの出し方”で印象は変わる
まとめ髪は、質感によって印象が大きく変わります。ツヤを出そうとしてオイルをつけすぎると、重く見えたり、ベタついた印象につながることも。
2026年春夏は、“ツヤはあるけど軽い”セミツヤが主流。表面を整えつつ、細かい束感をほんのり残すことで、自然な光をまとったような仕上がりを意識しましょう。また、分け目をくっきり出しすぎず、少しぼかすことで、やわらかい印象に整います。
まとめ髪は「どこを整えて、どこを抜くか」で印象が大きく変わるので、まずは位置、後れ毛、質感の３つを見直してみましょう、ほんの少しの調整で、今の空気感に合った自然な仕上がりに近づけます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
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