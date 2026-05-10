【違いが判明】マリネとは？カルパッチョとの決定的な差や意外な語源を解説
【画像を見る】マリネとはどんな料理？ピクルスとの違いは？
前菜やおつまみにぴったりな爽やかな味わいが魅力のマリネ。お店やお惣菜でもよく見かけますよね。そんな身近なマリネの知識を深めれば、いつもの食材がもっとおいしくなり、日々の料理がぐっと楽しくなりますよ。ここでは、マリネの基本知識や、食材をおいしくする効果、似ている料理との違いを詳しくご紹介します。
■マリネとは？その魅力と語源を解説
マリネの語源とマリネ液の基本
マリネの語源はフランス語の「marin（マリン）」（海の、という意味）から派生した言葉だと考えられています。もともとは、食材を海水に漬ける調理方法や保存方法が原点だったと言われています。
現代のマリネ液（マリナードとも呼ばれます）は、主に酢、油、レモン汁、ワイン、塩水などをベースに作られます。さらに、風味を良くするためにハーブや香辛料、調味料などが加えられることもあります。
食材がグンとおいしくなる！マリネの目的と効果
マリネを行う主な目的は、食材に風味をつけたり、下味をつけたりすることです。また、食材の食感をやわらかくする効果もあります。
マリネは、調理方法と料理名の2つの意味で使われます。
■調理方法としてのマリネ：
鶏肉をマリネ液に浸してからソテーしたり、牛肉を赤ワインなどに漬け込んでから煮込むなど、下ごしらえの工程を指します。
■料理名としてのマリネ：
サーモンのマリネやトマトのマリネのように、食材をマリネ液に漬け込んでそのまま食べる料理を指します。前菜によく用いられ、さっぱりとした風味が特徴です。
生の食材を漬け込む方法のほかにも、南蛮漬けのように食材を揚げたり焼いたりして加熱してから漬け込む方法もマリネの一種とされています。
※生ものをマリネする場合は、必ず冷蔵庫で保管し、当日中にお召し上がりください。または、漬け込み後は十分に加熱調理してください。
■マリネにおすすめの食材
肉、魚介類、野菜など、ほとんどの食材がマリネに適しており、工夫次第で幅広いアレンジを楽しめます。
■魚介類：
サーモン、ニシン、えび、たこ、いか、ホタテなど定番の食材。
■肉類：
ゆでた鶏肉や唐揚げ、生ハムなど。
■野菜：
トマト、きゅうり、かぶ、パプリカ、たまねぎ、セロリ、なす、アボカド、きのこなど。
マリネ液に使用する材料をアレンジすれば、風味も簡単に変えられます。オリーブ油をごま油に変えれば和風や中華風に、酢をレモン汁やりんご酢、白ワインビネガーに変えるだけでもまた違った風味を楽しめます。
■マリネと似ている調理法や料理との違い
同じく酢や油を使う料理として、マリネと混同しがちな「カルパッチョ」や「ピクルス」との違いを確認しておきましょう。
■カルパッチョとの違い：「調理法」か「料理名」か
マリネは調理法（漬ける工程）を表す言葉ですが、カルパッチョは料理名・メニュー名を指します。
「マリネ」は、食材をマリネ液に一定時間漬け込む調理法のこと。一方「カルパッチョ」は、薄く切った魚介や肉に調味料をかけて食べる料理を指します。
カルパッチョはイタリア発祥の料理で、本来は薄切りにした生の牛肉にソースやチーズをかけて食べるものでした。現在、日本でよく見かけるサーモンや鯛などの魚介を使ったカルパッチョは、日本で考案された和製イタリアンだとされています。
■ピクルスとの違い：長期保存が目的か、風味付けが目的か
ピクルスも酢などの調味液に食材を漬け込む料理ですが、マリネとは目的が異なります。
ピクルスは酢や砂糖、香辛料などをベースにした調味液に野菜などを漬け込んだ西洋の保存食です。その最大の目的は長期間保存することにあります。日本でいうお漬物のような料理です。一方マリネは食材をやわらかくしたり風味をつけたりすることが主な目的です。長期保存を目的とするピクルスに対し、マリネはさっと漬ける程度のものが多いです。
■南蛮漬けとの関係：マリネの一種
南蛮漬けは、魚や肉を油で揚げてから、ねぎや唐辛子とともに甘酢に漬けた料理です。食材を加熱してから調味液に漬ける工程は「マリネする」ことと同義であり、南蛮漬けはマリネの一種に位置づけられます。
■お手軽！家庭で作れるマリネのレシピ2選
マリネは、混ぜるだけで手軽においしく作れるものがたくさんあります。ここでは、日々の献立やおつまみにぴったりな、レタスクラブの簡単マリネレシピをご紹介します。
にんじんと玉ねぎのマリネ
【材料・2人分】
にんじん…2/3本、玉ねぎ…1/2個、酢…大さじ2と1/2、オリーブ油…大さじ1と1/2、砂糖…小さじ1/2、こしょう…少々、塩
【作り方】
1.にんじんは皮むき器で薄くリボン状に削る。玉ねぎは縦薄切りにする。ともにボウルに入れ、塩小さじ1/4をふってしばらくおき、よくもみ、水けをしっかり絞る。
2.別のボウルに酢大さじ2と1/2、オリーブ油大さじ1と1/2、砂糖、塩各小さじ1/2、こしょう少々を入れて混ぜ、１を加えて混ぜ、なじませる。
（1人分124kcal、塩分1.9g 調理／武蔵裕子 栄養計算／スタジオ食）
▶教えてくれた人 [LINK(https://www.lettuceclub.net/recipe/coordinator/379/)]
武蔵裕子先生[/LINK]
アボカドとトマトのマリネ
【材料・ 2人分】
トマト…1個(約200g)、アボカド…1/2個
〈マリネ液〉
酢…大さじ1、オリーブ油、砂糖…各大さじ1/2、塩…小さじ1/2、こしょう…少々
【作り方】
1.マリネ液の材料を混ぜ合わせる。
2.トマトは食べやすい大きさに、アボカドは1cm角に切る。１にアボカドを加えて軽くつぶす。トマトを入れてよく混ぜ、冷蔵庫で約3分冷やす。
（1人分123kcal、塩分1.5g 調理／秋元薫 栄養計算／スタジオ食）
▶教えてくれた人 秋元薫 先生
料理研究家、米・食味鑑定士、ごはんソムリエ。ル・コルドン・ブルーをはじめとする数々の料理学校で世界各国の料理を学び、独立。企業・雑誌へのレシピ提供やお米コンテストの審査員を中心に活動。得意の「お米」以外にも、和食からインド料理まで幅広いジャンルの料理を、家庭でもおいしく作れるようにレシピ提案している。
マリネは、食材の美味しさを引き出し、食卓を華やかに演出してくれる便利な調理法です。マリネ液の材料や漬け込む食材を工夫して、ぜひ日々の献立に取り入れてみてくださいね。
文＝レタスクラブ 監修＝齋藤久美子（栄養士）