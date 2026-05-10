「今日好き」代田萌花（もか）前髪なしで雰囲気ガラリ「大人っぽくて良い」「似合う」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/05/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代田萌花（だいだ・もか）が5月9日に自身のInstagramを更新。前髪を流したヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」ギャルJK「上品な雰囲気」印象一変のヘアスタイル
代田は「夜の散歩すきデス」とつづり、夜の街角で撮影したリール動画を投稿。長袖の白のトップスに薄い色のデニムを合わせたコーディネート、緩く巻いたロングヘアスタイルを披露している。目にかかるくらいの長さの前髪も綺麗に横に流し、いつもとは違うヘアスタイルとなっている。
この投稿に「魅力が溢れてます」「大人っぽくて良いですね」「いつもと雰囲気変わります」「前髪なしも似合う」「上品な雰囲気です」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。代田は、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立したが、4月30日に破局を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」ギャルJK「上品な雰囲気」印象一変のヘアスタイル
◆代田萌花、前髪なしヘアで雰囲気ガラリ
代田は「夜の散歩すきデス」とつづり、夜の街角で撮影したリール動画を投稿。長袖の白のトップスに薄い色のデニムを合わせたコーディネート、緩く巻いたロングヘアスタイルを披露している。目にかかるくらいの長さの前髪も綺麗に横に流し、いつもとは違うヘアスタイルとなっている。
◆代田萌花の投稿に反響
この投稿に「魅力が溢れてます」「大人っぽくて良いですね」「いつもと雰囲気変わります」「前髪なしも似合う」「上品な雰囲気です」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。代田は、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立したが、4月30日に破局を報告した。（modelpress編集部）
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