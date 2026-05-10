ある食べ放題レストランが、食いしん坊の客を抑制するため、新たな「嘔吐料」を導入している。



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スペインのセビリア近郊ゲルベスにある「スシ・トロ」は、客が食べ過ぎて店内で吐いてしまうのを防ぐ方針を打ち出した。店側の声明によると、「絶え間なく注文を続け、お腹が破裂しそうになるまで、あるいは吐いてしまうまで食べ続ける客が多数存在した」とのことだ。また、「テーブルやトイレに嘔吐物が残されたこともある」とも述べている。



唯一の解決策は「嘔吐料」の導入で、「スシ・トロ」は注文を時間通りに提供し、衛生状態を良好に保つという課題に直面しており、客に対し、食べ過ぎずに食べられる分だけ注文するよう呼びかけている。



「スシ・トロ」は、新鮮な食材と熟練の技を駆使し、多彩なメニューで伝統と革新を融合させた料理で人気を博している。曜日や時間帯によって、ビュッフェの料金は16.90ユーロ（約3100円）から23.90ユーロ（約4400円）の間で設定されている。



食べ放題のビュッフェでは、食品廃棄を防ぐため、注文しすぎて食べ残した場合の追加料金などが課されることで知られている。「スシ・トロ」が導入したこの新しいルールは、嘔吐した際に科される具体的な罰金額を客に周知させるため、店内に掲示されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）