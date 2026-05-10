何度でも追いかけて、全力ダッシュ！保護主さんを一途に慕う子猫の行動が、尊すぎると注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2.7万回再生を突破し、「早い、早い(笑)」「元気いっぱいでいいことだ」「パワフルな可愛いストーカー♡」「健気ですね」といったコメントが寄せられました。

【動画：元気いっぱいな保護子猫→ずっと後を追いかけてきて…尊すぎる『微笑ましい光景』】

元気いっぱいなストーカーさん

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、子猫の微笑ましすぎるとある行動を捉えた動画。投稿主さんはこの日、とっても可愛いストーカーさんに追いかけ回されていたそうで…。

タタタタッ…という軽快な足音とともに現れたのは、保護子猫の「三毛ちゃん(仮名)」。その名の通り三毛模様の女の子で、かなりのお転婆さんだといいます。

どこまでも何度でも…

投稿主さんが疲れて座り込んでしまっても、さすがは体力が無尽蔵の子猫。三毛ちゃんはまだまだ元気いっぱいといった様子で、投稿主さんの周りをぐるっと一周すると、服に両前足を伸ばして何かを訴えるように鳴いたそう。「もっと遊んで！」というお誘いでしょうか。

そうしてふたりの追いかけっこが再び始まったそうで、距離をとる度に何度も追いかけてきてくれたという三毛ちゃん。育ての親である投稿主さんのことが大好きなのでしょう。ひたむきに、ただ真っ直ぐ向かってきてくれる姿に、自然と笑みがこぼれてしまいます。

三毛ちゃんの全力ダッシュ！

そして、思わず驚いてしまうのが三毛ちゃんのすばしっこさというか、走り寄るそのスピード。勢いあまって、投稿主さんを追い越してしまうこともあったといいます。興奮して毛をパヤパヤとさせている姿も愛らしく、尻尾もピーンと立っていてなんとも楽しそうです。

だんだんと疲れが見え始めたようなので、投稿主さんは座って撫でてあげることに。すると三毛ちゃん、大好きな投稿主さんの体によじ登って、ぴったりと密着！最後まで甘えん坊全開なのでした。

投稿には「なんなの！この可愛さッッッ♡尊すぎるw」「しっぽボーンなってめっちゃ楽しそうやん」「三毛ちゃんの可愛さにキュンキュンしますね♡」「スピード感ある走りも可愛すぎ！！！」「こんなに可愛い三毛ちゃんに追いかけられて羨ましいです」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、先住猫さんと保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。保護当初からずっと可愛い三毛ちゃんの姿もたっぷりと観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。