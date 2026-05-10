「“緊急事態！”メンバー発表を控え“エース”が倒れる」三笘薫の負傷交代を韓国メディアも注視「Ｗ杯に向けた準備に支障が生じた」
状態が懸念される。
ブライトンの三笘薫は現地５月９日、プレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦に先発。開始早々に生まれた先制点に絡むなど、キレのあるプレーを見せていたが、55分にアクシデント。左サイドで胸トラップし、抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏を抑えて倒れ込む。そのまま途中交代となった。
まさかの事態に、日本サッカー界が騒然とするなか、韓国メディアもこの一報に反応。『スポーツ朝鮮』は「“緊急事態！”Ｗ杯日本代表メンバー発表を控え“エース”が倒れる...」と見出しを打ち、「日本にとっては青天の霹靂だ。三笘は日本の攻撃の要である」などと、その重要性に言及した。
『Four Four Two』は「Ｗ杯開幕を約１か月後に控えて倒れた三笘。日本にとっては大きな痛手だ」と報道。次のように続ける。
「森保一監督体制下で、三笘は替えのきかないエースとして活躍していた。特に主力選手が相次いで負傷している状況下で、三笘まで倒れたことで、Ｗ杯に向けた準備に支障が生じた。日本は15日にＷ杯の最終メンバー発表を控えている。日本はブライトンの検査結果に神経を尖らせている」
英メディア『The Argus』によれば、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は「検査の結果を待たなければならない」とし、「あまり良い状態には見えなかった。しかし私は前向きな人間だ。そのことについては前向きに捉えている」とコメント。とにかく軽傷であることを祈りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本に激震！ 三笘薫の負傷シーン
ブライトンの三笘薫は現地５月９日、プレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦に先発。開始早々に生まれた先制点に絡むなど、キレのあるプレーを見せていたが、55分にアクシデント。左サイドで胸トラップし、抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏を抑えて倒れ込む。そのまま途中交代となった。
まさかの事態に、日本サッカー界が騒然とするなか、韓国メディアもこの一報に反応。『スポーツ朝鮮』は「“緊急事態！”Ｗ杯日本代表メンバー発表を控え“エース”が倒れる...」と見出しを打ち、「日本にとっては青天の霹靂だ。三笘は日本の攻撃の要である」などと、その重要性に言及した。
『Four Four Two』は「Ｗ杯開幕を約１か月後に控えて倒れた三笘。日本にとっては大きな痛手だ」と報道。次のように続ける。
英メディア『The Argus』によれば、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は「検査の結果を待たなければならない」とし、「あまり良い状態には見えなかった。しかし私は前向きな人間だ。そのことについては前向きに捉えている」とコメント。とにかく軽傷であることを祈りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本に激震！ 三笘薫の負傷シーン