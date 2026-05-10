【ナルミヤキャラクターズ】サーティーワン アイスクリームとのコラボアイテムが登場！
ナルミヤキャラクターズ初となる「サーティワン アイスクリーム」とのコラボレーションアイテムが、2026年5月16日（土）より発売される。
＞＞＞ナルミヤキャラクターズのサーティーワン アイスクリームコラボアイテムをチェック！（写真10点）
ナルミヤキャラクターズは、2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。
本シリーズでは、サーティワン アイスクリームの人気フレーバーをイメージし、キャラクターたちがそれぞれお気に入りのアイスクリームを楽しんでいるスペシャルアートで登場。カラフルでポップな、サーティワン アイスクリームの世界観を表現している。
アイテムは、「ぬいぐるみチャーム」「スクエアポーチ」「エコバッグ」「キラキラミラーチャーム」「ランダムアクリルキーホルダー」「ランダム巾着」と毎日をハッピーに彩る全6型をラインナップ。「ミミリーちゃんアクリルキーホルダー」は、NARUMIYA HAPPY PARK ルミネエスト新宿店限定で発売される。
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ナルミヤキャラクターズは、2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。
本シリーズでは、サーティワン アイスクリームの人気フレーバーをイメージし、キャラクターたちがそれぞれお気に入りのアイスクリームを楽しんでいるスペシャルアートで登場。カラフルでポップな、サーティワン アイスクリームの世界観を表現している。
アイテムは、「ぬいぐるみチャーム」「スクエアポーチ」「エコバッグ」「キラキラミラーチャーム」「ランダムアクリルキーホルダー」「ランダム巾着」と毎日をハッピーに彩る全6型をラインナップ。「ミミリーちゃんアクリルキーホルダー」は、NARUMIYA HAPPY PARK ルミネエスト新宿店限定で発売される。
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