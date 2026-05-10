マレーシア航空は、「JP Global BC Campaign」を5月7日から20日まで開催している。

東京/成田発と大阪/関西発のマレーシア行き、マレーシア以遠行きが対象で、エコノミークラスとビジネスクラスに設定がある。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ、諸税込み。

出発期間は5月7日から2027年3月31日まで。日本国内線のアドオン運賃は片道8,000円。

・東京/成田発着（エコノミークラス、ビジネスクラスの順）

デンパサール（64,480円／198,980円）、プーケット（72,350円／208,650円）、シンガポール（74,450円／212,850円）、ジャカルタ（78,360円／191,560円）、クアラルンプール（116,490円／325,540円）、ペナン（131,160円／355,210円）、パース（134,330円／304,530円）、メルボルン（137,040円／308,140円）、ロンドン（156,400円／449,310円）、モルディブ（160,690円／324,790円）

・大阪/関西発着

デンパサール（70,950円／200,550円）、プーケット（71,580円／199,480円）、シンガポール（75,680円／208,680円）、ジャカルタ（75,790円／214,090円）、クアラルンプール（112,020円／325,070円）、モルディブ（129,520円／274,020円）、メルボルン（132,870円／326,870円）、パース（135,760円／344,130円）、ペナン（136,690円／354,740円）、ロンドン（157,630円／467,840円）