◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節 千葉―町田（１０日・フクダ電子アリーナ）

Ｊ１千葉は、１０日にホームで町田と対戦する。

アウェーでの前回対戦では１―２で敗戦。ロングスローの流れから相馬勇紀に決められて先制されると、ＦＷエリキに追加点を奪われた。ＦＷ石川大地のＪ１公式戦初ゴールで１点返すも、その後は相手の堅い守備を崩すことができなかった。

小林慶行監督はＡＣＬＥ準優勝チームである相手の個の能力を警戒し、「攻守においての狙いを引き続きしっかりと共有して、どれだけ大きな矢印にできるか。相手が強くなればなるほど大事」と力をこめた。

また、東京・町田市出身のＭＦイサカ・ゼインは相手の印象を「前半戦の中で３本の指に入るくらいの強度の高さだった」と語り、「組織として堅いイメージがあるので、難しい試合になるのは間違いない」と気を張る。勝利へ、「積み上げてきたものを出せれば絶対にチャンスはある。結果をつかみ取る気持ちを持って挑みたい」と意気込んだ。

６日のＦＣ東京戦では３―０で完勝し、後半戦初勝利をあげて第６節以来の最下位脱出を果たした。さらなる浮上へ、全員で勝利をつかみとりたい。（千葉担当・綾部 健真）

▽予想スタメンは以下の通り

フォーメーション ４―４―２

ＧＫ ホセ・スアレス

ＤＦ 石尾、久保庭、河野、日高

ＭＦ イサカ、小林祐、前、津久井

ＦＷ 石川、カルリーニョス・ジュニオ