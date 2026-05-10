相葉雅紀が新茶の収穫に大奮闘！『相葉マナブ』春の“鹿児島”スペシャルが3週にわたって放送

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相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいくテレビ朝日『相葉マナブ』（毎週日曜 18時～）が14年目にして鹿児島に初上陸。

相葉が、小峠英二（バイきんぐ）、あばれる君とともに豊富な食材に恵まれた鹿児島の知られざる魅力を3週にわたって届ける。

■相葉雅紀が専用機械に乗り込み茶葉収穫に挑戦

初回となる5月10日の放送では、鹿児島県鹿屋市を訪れ、生産量が2年連続日本一に輝いた鹿児島のお茶作りを学ぶ。

鹿児島県に“お茶の生産量日本一”のイメージがなく驚いた一同だが、温暖な気候から収穫が始まるのが早く、終わる時期も遅いため長期間収穫ができると知って納得。

今回は旨味成分たっぷりでお茶のなかでいちばん甘い新茶の収穫から、茶葉を煎茶に加工する工程を体験。さらに、おいしいお茶の入れ方やお茶のおいしさを引き立てる絶品料理＆郷土菓子作りまで、日本一の鹿児島のお茶を余すところなく味わう。

農家さんの茶畑で新茶を収穫することになった相葉たちは、収穫の専用機械「摘採機（てきさいき）」が登場すると、「ポップコーンのお店みたい。かわいい！」（相葉）「ロボットに近いよね」（小峠）と盛り上がるなか、相葉が実際に運転してみること。

レクチャーを受け、早速「摘採機」に乗り込んだ相葉は、思った以上のスピードに「すごい」と驚きつつも、器用に乗りこなして見事収穫に成功。相葉の運転ぶりに小峠＆あばれる君だけでなく、農家さんもが感動する。

収穫後は製茶工場へ移動し、蒸された茶葉の色をチェック。30キロの茶葉を袋詰めし、手作業で重さを微調整する工程など、こだわりの加工作業を体験していく。

その後、農家直伝のおいしいお茶の入れ方を学ぶ。渋みを抑えて旨味を最大限に引き出すための、ある3つのポイントを実践して入れてみると「おいしい。香りがすごい」（相葉）、「これはうまい」（小峠）、「全然違う」（あばれる君）と大興奮。

さらにお茶に合う料理として教えてもらったのは、なんとこの時期にしか味わえない新茶を使った「茶葉の天ぷら」。一枚一枚薄く衣をつけてカラっと揚げていく。生では苦みを感じる茶葉だが、揚げたてを食べた相葉は「油のおかげで苦みを全く感じずおいしい」と感動する。

続いて、かごしま茶と相性抜群の郷土菓子を作るため、創業180年の老舗和菓子店6代目店主の元へ。鹿児島名物「かるかん饅頭」作りでは、粘りの強い山芋と材料を混ぜ合わせ、空気をたっぷり含ませる力作業に大苦戦。そして、3人がかりで交代しながら見事完成させた生地を使い、お茶を練りこんだ色鮮やかな「かごしま茶のかるかん饅頭」や「かるかん饅頭」、さらにニッキの葉で挟んだシナモン風味の郷土菓子「けせん団子」作りを体験する。

完成したお菓子を絶景のなかで味わうべく、一行は東京ドーム約1.5倍の敷地に2万5千株のバラが咲き誇る日本最大級のバラ園へ。相葉が入れたおいしいお茶とともに、満開のバラに囲まれながらいただく。

ずっしりあんこが入った「かるかん饅頭」には、「この食感あんまりないよね」（相葉）、「しっとりもっちりしてる」（あばれる君）と特有の食感を楽しんだ様子。また、「けせん団子」には「シナモンが洋風な感じがする」（相葉）と、新鮮な味わいを堪能。

教わったお茶の入れ方が気に入った相葉が「入れ方ひとつでこんなに違うなんて勉強になった」と感激する場面も。

■鹿児島スペシャルは3週にわたって放送！気になる第2弾、第3弾のテーマは？

今回の鹿児島スペシャルは、なんと3週にわたっての放送。今夜の“かごしま茶”に続き、鹿児島のおいしい魅力が続々登場する。

5月31日放送の第2弾は“黒酢”。黒酢発祥の地といわれる霧島市で、圧巻の景色が広がる壺畑を訪問。何年も熟成させて作るまろやかな黒酢の秘密や、壺に酢酸菌が住んでいる不思議に迫る。いつものお味噌汁やカレーの旨みが劇的にアップする、驚きのアレンジ料理も必見だ。

そして、6月7日放送の第3弾は“マンゴー”。マンゴー農家さんを訪ね、果実を傷つけないための繊細な栽培方法を学ぶほか、スペシャルゲストとして鎧塚俊彦シェフが登場し、食材に関する豊富な知識が飛び出す軽快なトークとともに、極上スイーツを教わる。

■番組情報

テレビ朝日『相葉マナブ』 日本一のかごしま茶作りをマナブ！

05/10（日）18:00～18:56

出演：相葉雅紀、小峠英二（バイきんぐ）、あばれる君

■関連リンク

『相葉マナブ』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/aibamanabu/