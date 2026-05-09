＜非常識ママ友＞仕事がある土日に子どもを預けに来た！？だまし討ちで善意を搾取する人への対策は
子育ての悩みを相談したり、気になる情報を共有できたり、ママ友がいると安心ですよね。一方で、一歩間違うと面倒な関係になってしまうことも。今回、ママスタコミュニティに、困ったママ友に関するこんな投稿がありました。
『私ではなく子どもに、「土日に用事がなかったら一緒に遊んで？」と約束を取り付けるママ友。子どもはよくわかっていないから、「いいよ、僕も遊びたい」って返事しちゃう。で、約束した日に子どもを預けにくる。信じられない』
巧妙な詐欺みたい？ただ預けにくるのはヤバイ
『ヤバすぎる』
『その家族ヤバくない？ 旦那さんは何をやっているの？』
『年齢によるけれど、預けにくるのはヤバいね』
『仲よく振る舞っておけば文句は言われないって、確信犯タイプ』
ママたちからは投稿者さんに同情するコメントが多く寄せられました。詳しいことはわかりませんが、ママ友の旦那さんも土日は仕事なのでしょうか。しれっと子どもと約束をして、本当に預けにきてしまうのは、かなり図々しいですよね。
『愚痴を言っても解決しない。利用されたくないなら、ちゃんと対策しなよ』
なかには、こういった厳しいコメントもありました。たしかに何か対策を取らないとずっと託児所代わりにされてしまいそうです。
無料の託児所代わりは避けたい！具体的にはどうする？
ママたちからは、具体的にどうするかのアドバイスも寄せられました。
土日に用事を入れる
『いいように使われているなら、土日のどちらかに仕事を入れたほうがマシ』
『「用事がある」って言うんだ！』
『土日のどっちかに習い事を入れるとか？』
手っ取り早いのは、土日に予定を入れてしまうことかもしれません。罪悪感なく断れそうです。
家には入れない
『公園とか、外で短時間だけ遊ばせて現地解散。ママ友には「午後から予定があるので、お昼前に解散でお願いします」って念のため連絡する』
『うちの子は小2だけれど、子ども同士で約束して公園とか開放している学校の校庭で遊んでいるよ。どこかで待ち合わせして何時までって決めてから遊ばせたら？』
「外で遊ばせる」というアドバイスもありました。家で遊ばせる前提ではなく、近くの公園で待ち合わせ、数時間だけというスタイルであれば、投稿者さんの負担も軽くなるかもしれません。
ルールを決めて子どもに言い聞かせる
『「土日は家族の時間だから友だちとは平日に遊ぶんだよ」と教える。遊ぶとしても、友だちを家には入れないことも言っておく』
『子どもに「何時から何時までなら遊べるよ」と言っておく』
『大きなトラブルになる前にママ友に断りを入れて、わが子にも勝手に了承しないように言い聞かせる。子どもたちが傷ついてから後悔しても遅いから』
『まずは自分の子に言い聞かせるしかない。土日の遊びを勝手に約束してはダメ、必ず親に確認してから。どうしても遊ぶなら、外で、現地集合現地解散。それでも押しかけてくるなら、はっきり断るしかない』
勝手に土日に遊ぶ約束をしないよう、お子さんに話す必要がありそうです。ルールを決めて事前に伝えておけば、お子さんも理解してくれるのではないでしょうか。よそのお子さんを預かると、怪我やトラブルなどが起きた場合、責任を問われる可能性もあります。今回のケースであれば、ママ友は仕事をしていますし、すぐに連絡がつかないかもしれません。さらに今後ほかの子とも同様の約束をしてくる可能性を考えると、しっかりルールを決めてお子さんに伝えるいい機会かもしれません。
はっきり断る
『あらためて直接断りの連絡を入れればいいのでは？ 子どもはよくわからずに返事しちゃうから、これからも鵜呑みにしないでねって』
『「数時間なら」と伝える。仕事の関係で送迎できないと言い出すなら「じゃあまた今度ね」と言う』
『こちらが主導権を持って、受ける日もあれば断る日もあるようにする』
投稿者さんの負担になっているのであれば、はっきり断ってもいいのではないでしょうか。お子さんが小さいうちは、ママ友との関係も考えてなかなか言い出しにくいこともあるかもしれませんが、このままでは疲弊してしまいそうです。今後のためにも、ピシッと断ることも必要なのかもしれませんよ。