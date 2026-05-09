この食感、クセになるぅぅぅ♡【ミスド】次食べたい！「新作ドーナツ」

【ミスタードーナツ】から、2026年4月27日に発売されたばかりの新メニューは、これまでにない食感がポイント。今回は、そんな「新作ドーナツ」について詳しくご紹介します。特にその食感に、新鮮さを与えるこだわりが詰まっているドーナツは、ミスドファン以外も要注目。ひとくち食べればクセになってしまいそうな食感の新作ドーナツを、ぜひトライしてみて！

あの海外のスイーツがヒント！

@megumiko_maniaさんが「この食感、ちょっとクセになるー」とコメントを添えて紹介しているのが、4月27日よりミスドで販売がスタートした「サクぽふん カスタードシュガー」。公式サイトでは、「台湾ドーナツをヒントに、新しい食感、ついに誕生！」と紹介されています。ドーナツにさらに衣をつけて揚げる台湾のドーナツは、独特の食べ応えがポイント。ミスドがどのようにオリジナルドーナツにアレンジしたのかが気になるところです。

生地の食感を楽しむドーナツ

@megumiko_maniaさん曰く、「クリームは入っていないシンプルタイプ」だそう。「ひとくち目から、さくっふわっで、思わず、おもしろい！ってなる」のだそう。公式サイトによれば、「外が『サクサク』食感」「中が軽い口当たりの『ぽふん』食感」とのことで、2段階の異なる歯ごたえがある様子。表面にまぶされているカスタードシュガーの風味と相まって、どこか素朴なのに新鮮なドーナツとして楽しめるかも。テイクアウトは\248（税込）、イートインは\253（税込）です。

スイーツだけど天ぷら！？

@hifumi4さんは、「表面のザクザクは天ぷらの衣の食感に近い」と感想をコメント。画像は、ミルクシュガーをまぶした「サクぽふん ミルクシュガー」です。@hifumi4さん曰く、「ほんのりミルキー。ほんのり塩気」とのことで、甘い味としょっぱい味が相まって、無限に食べられてしまいそうです。価格は、カスタードシュガーと同様で、テイクアウトは\248（税込）、イートインは\253（税込）です。

2つの味の食べ比べにもトライしてみて！

カスタードシュガーとミルクシュガー、どっちがいいか選べないときは思い切って食べ比べしてみてはいかがでしょう。@hifumi4さんは、「従来のミスドより1.5倍くらい大きい」とコメントしつつも、「生地感がフォカッチャみたいだから重たくなく食べられちゃいましたし、心地良い」とのことで、1度に2個、食べきるのも夢じゃないかも！？ クリームが入っていないので、より軽く感じられるのかもしれません。注目の新食感ドーナツ、ぜひ試してみてください。

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※こちらの記事では@megumiko_mania様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A