巨人で180勝を挙げた斎藤雅樹氏（61）が9日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）にゲスト出演。DeNAから巨人にFA移籍した山口俊氏（38）の異例の契約内容にもの申す場面があった。

FA交渉の際、「全チームに対してポスティングの契約を入れてくれないと、金額がどうであっても行けないという条件をつけていた」という山口氏。巨人も例外ではなかったといい、「ジャイアンツも他の条件はいらないので、ポスティングだけはつけてくださいという交渉をして、僕の自分勝手な契約を入れてもらったんですけど」と明かした。

異例の契約を聞いた巨人OBの斎藤氏は驚きの表情。「ジャイアンツは基本的にポスティングはしないと決まってて、松井（秀喜）でさえもFAまで待って（メジャーに）行ったわけですね」と前置きし、「山口ごときが…」とチクリ。

スタジオは笑いに包まれたが、「ジャイアンツ（ポスティング）初めてですから」と、その契約の異例さを強調した。その後、巨人では菅野智之投手、岡本和真内野手がポスティングシステムでメジャー移籍している。

斎藤氏の突然の辛口発言に、MCの浜田雅功は「悪い斎藤が出たね」と大喜びだった。