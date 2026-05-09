LUNA SEAが、新曲「FOREVER」のジャケットアートワークおよびティザー映像第2弾を公開した。

バンド結成記念日である5月29日（金）にリリースされる「FOREVER」。公開されたCDジャケットは、雪に覆われた広大な入江に黄金色の朝日が差し込み、天空を舞う5羽の鷲が描かれた印象的な風景画。メンバー5人が永遠なる未来へ向かって突き進む姿を象徴するかのような、荘厳かつ美しいビジュアルに仕上がっている。

▲「FOREVER」ジャケット

また、同時公開されたティザー映像では、闇夜の水平線から夜明けへと移り変わる瞬間を背景に、羽ばたく5羽の鷲の姿が描かれる。映像には壮大なオーケストラアレンジによる「FOREVER」のサビメロディーが使用されており、真矢が最後に刻んだ魂のドラミングも重なり、わずか40秒という短尺の中で、幻想的かつ心を強く揺さぶる世界観を鮮烈に描き出している。

楽曲の全貌はいまだベールに包まれているが、今回解禁されたわずかな断片からも、圧倒的なスケールと深い余韻が感じられ、聴く者をどこまでも引き込む作品となることを予感させる。

■New Single「FOREVER」

2026年5月29日発売

CD予約 https://avex.lnk.to/Jf1dkl

AVCD-61715 ￥1,100(税込) ※全国ツアー「LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-」のSLAVEシート特典(SLAVEシート限定グッズ)は、各会場限定の「FOREVER」SPECIAL CDとなります。

SPECIAL CDの詳細は決まり次第発表いたします。

■＜LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-＞

05月29日(金) クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)

05月30日(土) クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)

06月05日(金) 大阪・大阪国際会議場メインホール

06月06日(土) 大阪・大阪国際会議場メインホール

06月12日(金) 高知・新来島高知重工ホール オレンジホール(高知県立県民文化ホール)

06月13日(土) 香川・レクザムホール(香川県県民ホール)

06月19日(金) 栃木・宇都宮市文化会館 大ホール

06月21日(日) 群馬・高崎芸術劇場 大劇場

06月25日(木) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

06月26日(金) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

07月04日(土) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

07月05日(日) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

07月11日(土) 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール

07月12日(日) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

07月20日(月) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

07月25日(土) 千葉・森のホール21 大ホール

07月26日(日) 千葉・森のホール21 大ホール

07月30日(木) 大阪・オリックス劇場

07月31日(金) 大阪・オリックス劇場

08月08日(土) 新潟・新潟県民会館

08月15日(土) 山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

08月16日(日) 岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール

08月28日(金) 広島・上野学園ホール

08月29日(土) 広島・上野学園ホール

09月20日(日) 熊本・熊本城ホール

09月22日(火) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

09月23日(水) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

10月03日(土) 宮城・仙台サンプラザホール

10月04日(日) 宮城・仙台サンプラザホール

10月10日(土) 鳥取・米子コンベンションセンター

10月11日(日) 岡山・倉敷市民会館

10月17日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

10月18日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

詳細：https://www.lunasea.jp/live/2026tour