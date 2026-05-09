男性8人組「ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）」が9日、千葉・幕張メッセで開かれた韓国カルチャーフェスティバル「KCON JAPAN」のアーティストステージに登場した。

活動休止中のGEONWOOを除く7人が花を持って現れると、ファンサービスをしながらステージへと向かった。1曲目は、グループを生んだオーディション番組「BOYS II PLANET」のシグナルソング「HOLA SOLAR」をパフォーマンスし、会場のボルテージを一気に上げた。

大きな声援を受けたJUNSEOは、8日公演の「M COUNTDOWN STAGE」に出演したことを振り返り「昨日は本当に緊張したんですけど、今日のアーティストステージは、皆さんと距離も近いし、ちょっと温かい感じです」とはにかんだ。

続けて「FORMULA」や「Chains」を披露し、官能的な振り付けに黄色い歓声が止まなかった。これにはANXINも「皆さんの反応が本当に熱いですね。本当に僕たちかっこよかったみたい」とにっこり。そしてメンバーたちは、これでもかと色っぽい仕草で観客を魅了。JUNSEOは色気たっぷりに水を飲んだり、LEOがシャツをはだけさせたり、SANGWONがダブルピースでキュートにポーズを決めたり、XINLONGが腹筋をアピールしたりと、立て続けに悲鳴が上がっていた。

ファンとの交流をたっぷり楽しんだのち、最後はステージを降りて「Cinnamon Shake」を歌唱。メンバーたちはファンのスマホで自撮りをしたりと、サービス精神たっぷりのパフォーマンスで締めくくった。

アーティストステージはこの日一番の大盛況。会場はファンで埋め尽くされ、ホール外にも人があふれるなど、その人気の高さを証明した。メンバーの一挙手一投足にマイクの音をかき消すほどの大歓声が上がり、フェス型イベントのKCONとしては異例の熱狂に包まれた。