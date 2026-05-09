この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyotaが、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「『要注意』食事中に話さない方がいいこと6選／人間性と育ちが表れることとは？」を公開した。動画では、人間関係において重要な「品性」が食事中の振る舞いにどう表れるのか、避けるべき6つのNG行動を通じて解説している。

Ryotaは冒頭で、品性とは「その場を良好にしたりとか、その場に合わせた会話をしましょうということ」だと定義する。食事の場は単に栄養を補給するだけでなく、参加者全員で楽しむための重要な社交場であると前置きし、無意識のうちにその場を不快にしてしまう具体的な言動を紹介した。

まず挙げられたのは「汚い、下品な発言」である。「排泄の話など、食事を不快にする内容を平然と持ち出す人は、他人の気持ちを考えていない」と語り、相手への配慮の欠如を指摘する。次に、料理を作った人が近くにいるのに「まずい」と言う行動について言及。人は自分が作り出したものと自分自身を同一視しやすいため、「これを否定されると自分が否定されたと感じる」と解説し、思いやりのない発言が深刻な心理的ダメージを与えると警鐘を鳴らす。

さらに、「食べ物で遊ぶ」行為や、「常にスマホを触って食べる、話す」ことも人間性を疑われる要因だという。特にスマホ優先の態度をとることは、「人間関係よりスマホの方が大事なわけですよ」と述べ、コミュニケーションを拒絶していると受け取られかねないと語った。他にも、怪我や痛々しい出来事といった「生々しい話」、過去の異物混入の思い出など食欲を減退させる「その食事のマイナストーク」も、周囲への配慮に欠ける話題として挙げられた。

最後にRyotaは、食事は一種の社交場であるとまとめ、「この場を良好にするためには、多少なりとも楽しい印象の話をした方がいい」とアドバイス。美味しかった料理や楽しかった旅行先など、ポジティブな話題で会話のキャッチボールを行うことが、円滑な人間関係を築く鍵になると結論付けた。

YouTubeの動画内容

00:40

人間関係における「品性」と食事中の下品な発言
03:02

料理人の前で「まずい」と言う人が与える心理的ダメージ
07:01

食事中のスマホ操作は相手を雑に扱う行為
09:53

食欲を減退させる生々しい話とマイナストーク
15:57

食事の場を良好にするポジティブなコミュニケーション

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