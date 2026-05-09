カワイイのにスタイリッシュ！「イッタラ × ポケモン」はオトナ女子にこそおすすめ◎

新生活も落ち着いてきて、ちょこっと生活のクオリティーを上げていきたい今日この頃…お部屋の模様替えは大変だけど、おうちの食器選びにちょっと遊びゴコロを加えてみるだけで、毎日の自分がきっと元気になるはず。そんなときにおすすめな、驚きのコレクションが発表されました!!

あのIITTALA(イッタラ)が、ポケモンと⁈

今回ご紹介するのは、フィンランドの老舗デザインブランド「IITTALA(イッタラ)」の新コレクション。なんと、世界的人気を誇る「ポケモン」の誕生30周年を記念したコレクションなんです!!

その名も、「イッタラ × ポケモン」コレクション。IITTALAを代表するテーブルウェアシリーズの一つである「Origo(オリゴ)」のスタイリッシュなデザインに、世界中で愛される｢ピカチュウ」が溶け込む、遊び心あふれる限定コレクションです。

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日常に溶け込む、オトナな遊びゴコロ

IITTALAとポケモン、一見すると意外過ぎる組み合わせですが、これをテーブルウェアに美しく落とし込む、IITTALAのデザイン力はさすが…!!

オリゴの躍動感あるストライプは、ピカチュウを思わせるイエローやブラウンのビタミンカラー。そして中央にはちょこんと可愛らしいピカチュウが描かれています。

食べ終わりにピカチュウに出会えるから、きっと子供も喜んで食べてくれそう♪ですが、日常に溶け込むおしゃれなデザインは、大人が使っても全く違和感がない、というか、オトナ女子こそ使いたい可愛らしさです♡

コレクションは、マグ・プレート・ボウルの3種類。特別にデザインされたボックスもキュートで、ギフトにもぴったり!!他のカラーのオリゴと並べても素敵そうです◎

期間限定ポップアップも大盛況

2026年5月1日(金)の発売日に併せて実施された、期間限定のポップアップも大盛況だったそう。

特大オリゴ マグに、ピカチュウと一緒に入ったような写真が撮れるフォトスポットには、子供から大人まで沢山の人たちが集まりました。

おうち時間を華やかにしてくれること間違いなしな新コレクション「イッタラ × ポケモン」は、国内のイッタラストアのほか、イッタラ公式オンラインストアにて販売中。ぜひチェックして、「ゲットだぜ!!」してくださいね♪

商品名：イッタラ × ポケモン オリゴ

発売日：2026年5月1日(金)10:00～発売予定

価格：オリゴ マグ 0.4L(5,500円)/オリゴ ボウル 0.25L(5,280円)/オリゴ プレート 20cm(5,500円)

※全て税込

原産国：タイ

素材：磁器

サイズ：約 φ95×W125×H95mm(約 400ml)/約 φ120×H51mm(約 250ml)/約 φ200×H20mm

取扱店舗：イッタラストア、イッタラ公式オンラインストア

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