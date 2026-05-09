本拠地マリナーズ戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。先制15号ソロを放ち、4打数1安打1打点だった。活躍を続ける大砲に、他球団からは羨望の声が寄せられている。

逆方向に放り込んだ。初回の第1打席、マリナーズ先発ハンコックの真ん中に入ったシンカーを、村上が捉える。打球速度106.2マイル（約170.9キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）の打球は左翼席に吸い込まれた。

打たれたハンコックが、マウンド上で悲しげな表情を浮かべたほどの逆方向弾。ジャッジ（ヤンキース）に並ぶメジャートップタイの15号で、年間63発ペースとした。

村上は昨年12月、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億6300万円＝当時）で契約。MLB公式のホワイトソックス番スコット・マーキン記者は、自身のXに「（ホワイトソックスGMの）ゲッツには、ムラカミの活躍を受けて他のGMたちからメールや電話がいくつか届いている。あるGMは彼に『おめでとう。君は業界を出し抜いたな』と伝えた」とつづり、他球団の羨望の声を紹介している。

チームは打ち合いの末、8-12でマリナーズに敗れた。



（THE ANSWER編集部）