これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「メッセンジャーバッグ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMax 2026年7月号増刊』（宝島社）の「メッセンジャーバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『MonoMax 2026年7月号増刊』の「メッセンジャーバッグ」が見逃せない！


宝島社から6月9日に発売される『MonoMax 2026年7月号増刊』（税込1590円）。付録として、「メッセンジャーバッグ」が付いてきます。

水に強くタフな仕様！「ワイルドシングス」コラボの機能美


人気アウトドアブランド「ワイルドシングス」とコラボした今回の付録は、はっ水生地と止水ファスナーを採用したタフな作りが魅力です。雨の日でも中身が濡れにくく、気兼ねなく持ち歩けるのが嬉しいポイント。フロントには出し入れしやすい大きな止水ファスナーポケットがあり、機能性とデザイン性を両立させています。

荷物に合わせてサイズ調整可能！A4サイズも入る抜群の収納力


開口部はファスナー付きのロールトップ仕様になっており、荷物の量に応じてバッグのサイズを拡張できる優れものです。フラップを伸ばせば13インチのPCやA4ファイルもすっぽりと収まるサイズ感で、通勤や通学にも最適。内装には小物整理に便利なオープンポケットも備わっており、整理整頓もしっかりこなせます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)