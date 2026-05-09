バイオリニスト高嶋ちさ子が8日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。熱が出て学校を休んだことは一度もないことを明かした。

番組冒頭で、俳優石原良純が花粉アレルギーの症状に長年苦しんできた話題あの流れで、高嶋は「花粉、ある？」と尋ねるとMCサバンナ高橋茂雄は「僕、ない」と答えた。高嶋も「私もないの」と返した。花粉アレルギーの症状を持つ長嶋一茂が「健康なんですよ。肉食ってるから」と話すと、高嶋は「私、だから何でも強いの。心も体も」と健康体をアピールした。

高橋から「風邪、引いたこともないですか」と尋ねられた高嶋は「風邪、ひいたことない。（風邪による）熱、出たことない」と返答。ただ、コロナ禍の時期に、コロナ感染か風邪かは不明だが37度8分の熱が出たことがあったことを明かし「高熱で倒れそうだった。だから熱出たことない人が37度8分出ると、ビックリしちゃうの」と見たことのない体温が表示されたことに驚いたと語った。

高橋が「ほんなら、ちっちゃい時とか学生のときに熱出て学校を休んだりしたことは…」と尋ねると高嶋は「ない」と即座に返答し「でも、休みたかったから（水銀体温計を）さかさにこうすると下がるから…よくやった」と体温計の数値を下げる裏技を身振りで披露した。