100均で理想形を発見！「シンプルだけど最強に使いやすい！」「このサイズがいいわ〜」

コンビニやドラッグストアなどでも手軽に入手できる歯磨きセット。でもケースのサイズが大きくて、持ち運ぶのには微妙だなと思っていました。そこでおすすめしたいのがセリアの商品。ケース、歯ブラシ、歯磨き粉がセットで110円（税込）とお安いだけでなく、コンパクトで持ち運びやすいんです！早速ご紹介します。

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商品情報

商品名：歯ブラシセット 歯磨き粉付

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4900662764448

このサイズ感が助かる！シンプルで便利なセリアの歯ブラシセット

出先や旅行先などに歯ブラシを持っていくという方必見！セリアでシンプルで便利な『歯ブラシセット 歯磨き粉付』を発見したのでご紹介します。

歯ブラシとミニサイズの歯磨き粉、そしてケースのセットで、お値段は110円（税込）です。

このタイプの歯ブラシはサイズが小さいものも多いですが、これはしっかりとしたサイズで、持ちにくいということはありません。

ヘッド部分はベーシックなフラットタイプ。毛の硬さはふつうです。

ケースのサイズ感は歯ブラシがギリギリ入る程度のコンパクト設計なので、ポーチの中でもかさばりません。

とにかくコンパクトで無駄のないケースに惹かれて購入。汚れたときもお手入れがしやすく、持ち運びやすいものが欲しいと思っていた筆者にはぴったりな商品でした！

こっちも一緒にチェックして！セリアの『携帯用爪楊枝ホルダー』

商品名：携帯用爪楊枝ホルダー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：H8×W2×D1cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978929920319

併せてチェックしてほしいのが、セリアの『携帯用爪楊枝ホルダー』。フタにはバネが付いていて、軽く押すだけで開閉ができるシンプルで無駄のないケースです。

つまようじはもちろん入るのですが、おすすめの使い方がデンタルピックの持ち運び。筆者は先ほどご紹介した『歯ブラシセット 歯磨き粉付』と一緒に持ち歩いていますよ！

どちらもセリアで購入できるおすすめのアイテム。出先でのオーラルケアに気を使っているという方は、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。