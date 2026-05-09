超良血馬が６戦目でも初勝利をつかめなかった。９日に行われた東京５Ｒ・３歳未勝利（芝１４００メートル＝１８立頭て）は、単勝オッズ２・９倍の１番人気に推されたグランマエストロ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父エピファネイア）が４着に敗退。期待馬の敗戦にＳＮＳでは悲痛な反応が多く見られた。

クリストフ・ルメール騎手を背に９番枠からまずまずのスタートを切って、中団のインを追走。そのまま直線に向いてからは前が壁になり、頭をあげるシーンを見せた。残り２００メートル付近までは追い出すスペースが見たらない。ようやく馬群がばらけ始めた残り１５０メートル付近から猛追したものの、勝ち馬から０秒３差で、上位３頭から少し離れた４着まで詰め寄るのが精いっぱいだった。勝ったのは、５番人気のカズノダイジョウ（牝３歳、美浦・浅利英明厩舎、父ハービンジャー）で、勝ち時計は１分２１秒１（良）。

同馬は１番人気に支持された新馬戦で８着に敗れた。２戦目は３着に着順を上げると３戦目が０秒２差の２着と未勝利脱出へあと一歩まで迫った。３か月の休養を挟んだ４戦目は３着。続く５戦目も２着に敗れていた。

母グランアレグリアは２０１８年に藤沢和雄厩舎からデビュー。初戦から２連勝を飾ると、３戦目は牡馬相手に朝日杯ＦＳ（３着）にチャレンジした。３歳時は休み明けの桜花賞でＧ１初制覇。その後はマイル路線を歩み、４歳時は安田記念、スプリンターズＳ、マイルＣＳと牡馬相手にＧ１・３勝を挙げた。５歳時には距離の壁に挑戦。大阪杯では４着、天皇賞・秋でも３着に敗れたが、この年はヴィクトリアマイルとマイルＣＳを制し、史上初となる古馬の芝マイルＧ１完全制覇を果たした。初子はサンデーレーシングの募集総額２億円、一口が５００万円だった。

グランマエストロの敗戦にＳＮＳでは「ダートで見てみたい」「ハルウララ感が出てきたな」「ダートで無双するはず」「未勝利脱出から遠ざかってもうた」「ブロックされてうちに閉じ込められた」「４着というのは納得の範囲」「前が壁になって追い出せず」「距離伸ばしたらダメなの？」「直線でどん詰まり」「２戦連続詰まって脚を余して可哀想すぎるな」「詰まりまくったな」「前が壁か〜」「怪我なく無事に！」「そろそろ勝ちたいよな」「なかなか難しいものだ」「勝てないねえ」などのコメントが寄せられている。