

GPP

ガールズグループ・GPP（ジーピーピー）が９日、新曲「ATE!」（エイト）のデジタルリリースに先駆けて音源の一部がTikTokで先行配信された。本作ではグローバルに活躍する、3人の作家陣、Taka Perry、Skaai、Yui Muginoの参加も明らかになった。さらに6月28日にスペシャルイベントの開催が決定した。

【写真】GPP「ATE!」ジャケ写

2ndデジタルシングルを5月20日にリリースすることを発表したばかりの、SM ENTERTAINMENT JAPAN第一号ガールズグループ・GPP。

本作ではグローバルに活躍する、3名の豪華な作家陣の参加も明らかになった。国内外幅広いアーティストの楽曲を手がけ、飛ぶ鳥を落とす勢いの音楽プロデューサー・Taka Perry、シーンの最前線で活躍する気鋭のトリリンガルラッパー・Skaai、実力派シンガーソングライター・Yui Muginoを迎え制作された「ATE!」は、”食べる”の過去形、そして“超イケてる”という2つの意味を併せ持つ。歌詞の中にはメンバー“8”人の個性にも通ずる、食感やキャラクター性を表す英単語が羅列され、「魅惑の味

なにが好き？」と問いかける歌詞がGPPの自信と攻めの姿勢を表現している。

そしてデジタルジャケットも公開され、トレーニー姿のメンバー8人が挑戦的な表情で見上げる姿は、まさにATE!（＝超イケてる）を体現する一枚。こちらも先日公開されたアーティスト写真同様、世界的カメラマンのNICOLAI AHNの撮影によるもの。 さらに6月28日には「ATE!」の生パフォーマンスを見られるであろう、スペシャルイベントが開催決定。LINE MUSIC対象の再生キャンペーンやGPP Official SNSでのスペシャルキャンペーンなどへの参加で入場チケットを手に入れられる。