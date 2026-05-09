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料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【レンジで完結】市販品を再現！白だしで味が決まる「お出汁香る和風カルボナーラ」」と題した動画を公開しました。タッパー1つと電子レンジだけで調理工程が完結する、手軽で本格的なパスタの作り方を紹介しています。



動画では、1100mlのタッパーに半分に折ったスパゲッティをクロスにして入れ、にんにく、オリーブオイル、そして味の決め手となる白だしを加えます。「魚介の出汁がカルボナーラによく合います」と解説し、ハーフベーコンや冷凍ほうれん草、水を加えてそのまま電子レンジへ。パスタの表示時間プラス2分加熱する間に卵を溶いておき、加熱が終わったパスタに溶き卵を素早く絡めて乳化させれば完成です。



出来上がった和風カルボナーラには、お好みで刻みのりや粉チーズをトッピング。「いつものカルボナーラよりさっぱりした和風カルボナーラ」「白だしの風味がベストマッチです」と、その美味しさを表現しています。また、動画の後半では「管理栄養士のひとりごと」として、調味料ボトルのキャップにマスキングテープで名前を書き、引き出しの上から見ても迷わないようにする収納の小技も紹介されました。



洗い物が少なく、火も使わずにパパッと作れる絶品レシピ。忙しい日のランチや夕食に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料（1人分）］

・スパゲッティ：100g

・白だし：大さじ1.5

・ハーフベーコン：1/2パック

・冷凍ほうれん草：約50g

・卵：1個

・にんにくチューブ：約5mm

・オリーブオイル：大さじ1/2

・水：250ml

・（お好みで）刻みのり、粉チーズ



［作り方］

1. 1100mlのタッパーに、スパゲッティを半分に折ってクロスに入れる。

2. にんにくチューブ、オリーブオイル、白だしを加える。

3. ハーフベーコンをパッケージの上から切り、冷凍ほうれん草、水とともに加える。

4. 蓋無しで600Wの電子レンジに入れ、パスタの表示時間＋2分加熱する（動画では7分茹でのパスタを使用し9分加熱）。

5. 加熱している間に、別の器で卵を溶いておく。

6. 加熱後、パスタを1本食べてみて、芯がなく完全に加熱できているか確認する。

7. 溶き卵を流し入れ、よくかき混ぜて乳化させる。

8. お好みで刻みのりや粉チーズをかけて完成。