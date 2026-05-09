初回の第1打席で中前適時打…その後は三塁守備で大活躍

【MLB】Bジェイズ ー エンゼルス（日本時間9日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が8日（日本時間9日）、本拠地でのエンゼルス戦に「4番・三塁」で出場。初回に適時打を放つと、三塁守備でも美技を連発。トラウトも驚く好守にファンも称賛を送っている。

岡本は第1打席で中前にタイムリーを放ち、自慢のバッティングで魅せた。さらに2-0で迎えた4回無死一塁の場面、トラウトの三塁線を破るような痛烈な打球を逆シングルで捕球。すぐさま体を回転させながら二塁へ送球し、併殺を完成させた。ロジャースセンターは大歓声がこだました。

マウンド上のエース格、シースもグッドサインを送ったビッグプレー。球団公式X（旧ツイッター）も「THE KAZ CORNER」として、岡本の鉄壁守備を称えた。

さらに5回も好守を発揮した。2死からリベロのボテボテの打球を猛ダッシュ。さっと拾い上げると鋭い送球を一塁へ。間一髪のプレーだったが、見事にアウトにした。エンゼルスはチャレンジするも判定は覆らなかった。

岡本といえば、巨人の4番として圧倒的な打棒が注目されがちだが、守備も抜群だった。メジャーでも変らぬ“異能”にファンも喝采。「バッティングは知ってたけど、守備がこんなに上手かったんだ」「岡本ってこんなに守備うまかったんや」「岡本守備でも評価されてて嬉しい」「岡本守備も打撃も通用してるの嬉しすぎる」「岡本選手はようやっとる」「岡本のゲッツー上手すぎだろ笑」「うんま！」「岡本やばすぎ」と衝撃が広がった。（Full-Count編集部）