お笑い芸人 餅田コシヒカリがアパレルブランド「モチュレ」を始動　5Lまでサイズを用意

お笑い芸人・タレントの餅田コシヒカリが、アパレルブランド「モチュレ（Moturé）」を始動する。モチュレ公式オンラインストアを5月17日14時に公開予定。これに伴い、同日に初のイベント「モチフェス vol.1」をHOW’z 東急プラザ原宿「ハラカド」で開催する。

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モチュレは「自分らしく心地よくいられる瞬間を届けたい」という餅田の想いから誕生。「More True = もっと自分らしく」をコンセプトに掲げ、体型や固定観念にとらわれず、着る人の個性を引き立てるデザインを目指す。Mから5Lまでの豊富なサイズ展開で提案するという。

餅田はブランド立ち上げに際し、「おしゃれは、自信や可能性を広げ、どんな時も人生に寄り添ってくれる存在。だからこそ、周りに合わせるためではなく、“自分にフィットする”生き方やおしゃれを後押しするブランドでありたい。『サイズがない』『私が着てもいいのかな』という不安をなくし、“こんな私もありだな”と思える一着を届けます」とコメントしている。

■モチフェス vol.1

開催日：2026年5月17日（日）

時間：13:00開場／13:30開演

会場：HOW'z 東急プラザ原宿「ハラカド」3階

所在地：東京都渋谷区神宮前6-31-21 原宿スクエア内

出演者：餅田コシヒカリ／ゲスト：アイドル鳥越

料金：4000円（1ドリンク、お菓子、イベント限定ステッカー付き）

チケット申し込みサイト

■Moturé：公式インスタグラム