中条あやみ、激しいオンとオフを説明 “素の自分”は「地元・大阪に帰ってきて…」
モデルで俳優の中条あやみが、9日放送のMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』（後4：00 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】中条あやみ思い出の味…有働由美子アナ手作りの鶏のレバーパテ
大阪出身のフリーアナウンサーの有働由美子がMCを務める同番組。「小料理ゆみこ」の店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る一期一会の料理と聞き上手。“小料理屋だから聞ける”忖度なしの踏み込んだトークで、今回もゲストの「意外な一面」を引き出す。
番組には俳優でプロデューサーのMEGUMIも出演。有働アナ、MEGUMIのいる店にやってきた中条。MEGUMIは「かわいこちゃんが来た！」と大歓迎。3人で改めて乾杯すると、女将は美しい2人にうっとりしながら「自分が美人っていつ気づいた？」と質問。そこで中条が正直に語った可愛いエピソードに2人は思わず「こんなに可愛いのに庶民的で好感度も高い！ずるい！」と悶絶する。
MEGUMIが一足先に退店。昨年中条が発売したフォトエッセイに「自分はオンとオフの差が激しい」と書かれていることについて、女将が「どう違うの？」と聞くと、「地元・大阪に帰ってきてチャリンコを漕いで銭湯に行っているのが素の自分で、素敵なお洋服を着ている時が中条あやみ」とオンとオフの違いを解説。さらには負けず嫌いな中条が自身の性格について、負けず嫌いではなく「勝ち好き」と言うようにしていると聞いた女将は彼女の素敵なワードセンスに「使わしてもらおうかな」と感心する。
【番組カット】中条あやみ思い出の味…有働由美子アナ手作りの鶏のレバーパテ
大阪出身のフリーアナウンサーの有働由美子がMCを務める同番組。「小料理ゆみこ」の店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る一期一会の料理と聞き上手。“小料理屋だから聞ける”忖度なしの踏み込んだトークで、今回もゲストの「意外な一面」を引き出す。
MEGUMIが一足先に退店。昨年中条が発売したフォトエッセイに「自分はオンとオフの差が激しい」と書かれていることについて、女将が「どう違うの？」と聞くと、「地元・大阪に帰ってきてチャリンコを漕いで銭湯に行っているのが素の自分で、素敵なお洋服を着ている時が中条あやみ」とオンとオフの違いを解説。さらには負けず嫌いな中条が自身の性格について、負けず嫌いではなく「勝ち好き」と言うようにしていると聞いた女将は彼女の素敵なワードセンスに「使わしてもらおうかな」と感心する。